Eine starke bildlich-poetische Mitteilungskraft entfacht

In der Mitte des Programms stand das Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester des Münchner Komponisten Karl Amadeus Hartmann, ein Opus aus den dreißiger Jahren. Hartmann war der Begründer der Münchner Musica-Viva-Konzerte, in denen damals zeitgenössische Musik noch nicht unter den Wehen schmerzhafter Dissonanzen-Orgien oder unter skorbutischem Mangel an Vitamin C, um es medizinisch zu vergleichen, gelitten hat.

Hochexpressiv erklingt da eine Musik, die nichts mit einem atonalen Schmierfinken zu tun hat, also die Umwelt musikalisch nicht verschmutzt. Hartmann, dieser gemeinhin „letzte große Sinfoniker“, hätte es verdient, im Konzertsaal häufiger präsent zu sein. Auf dem Plattenmarkt indessen ist er glücklicherweise gut vertreten. Durch sein Studium bei Anton Webern und die geistige Verbindung zu Alban Berg ist er in die Nähe der Wiener Schule angesiedelt. Ausdrucksvoll in leisen melodischen Bewegungen und stark in eruptiven Ausbrüchen vernimmt man samt farbenreicher Orchestrierung rhythmische Attacken im Geiste Bela Bartoks sowie impressionistische und dezent romantische Impulse, die den Neutöner Hartmann in einem gemäßigten Licht erscheinen lassen.

Keine schrägen Akkorde

Keine grell lärmenden oder zuhauf schrägen Akkorde beleidigen das Ohr. Nur da und dort brechen dissonante Zusammenklänge aus dem Kontext hervor, die aufrüttelnd eine Musik widerspiegeln, die spürbar aus dem Herzen kommt. Hartmann gibt sich als Ausdrucksmusiker, der selten den Boden der Tonalität verlässt, begriff er sich doch als Tonsetzer aus dem Geiste der Romantik. Unglaublich virtuos und intonationsreich in vielen Schattierungen meisterte die niederländische Klarinettistin Van Wauwe die differenzierten Facetten dieser beeindruckenden Komposition.

Ein Konzertabend, der nachhaltige Eindrücke hinterlassen und die Zuhörer zu starkem Beifall hingerissen hat.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018