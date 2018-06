Eine Welt am Rand der absoluten Ungewissheit

Anzeige

Intuitives Gespür gezeigt

Aus der Sicht des Schweizer Regisseurs steht die Welt „am Rande der absoluten Ungewissheit“. Alte Besitzstände lösten sich auf, herkömmliche Verhaltensmuster funktionierten nicht mehr. Nun sei zu fragen: „Wie wird die Weltordnung neu geschrieben?“ Dass diese Fragen im Theaterstück auf der Bühne verhandelt würden, sei ein Beleg dafür, so Vontobel zum Probenauftakt, dass Konflikte nicht in der Abschottung, sondern in der direkten Auseinandersetzung gelöst werden müssten.

Unterdessen zieht in Worms ein weiterer düsterer Tag herauf, von Felix Rech und Michael Ransburg in den Rollen des Dietrich von Bern und des Hildebrand ahnungsvoll beschworen. Mit intuitivem Gespür fühlen sich die Schauspieler in ihre Rollen ein, in denen sie vom 20. Juli bis 5. August ein neues Stück Wormser Festspielgeschichte schreiben wollen.

