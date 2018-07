Eine ziemlich runde Sache

Anzeige

Der ästhetische Reiz spiegelt sich auch im Reichtum historischer und symbolischer Motive rund um den Apfel. Als verbotene Frucht taucht er in Paradies-Variationen von „Adam und Eva“ bei Alfred Hrdlicka, Karl Hurm und, großformatig, bei Fernando Botero auf. Die von den Hesperiden bewachten goldenen Äpfel, die den Göttern der griechischen Mythologie ewiges Leben versprechen, oder der Zankapfel der Göttin Eris, den Paris der Schönsten geben sollte, finden sich in Werken von Petra Lemmerz oder Heinrich Brummack wieder. Als Symbol der Macht taucht der „Reichsapfel“ in einer dreiteiligen Bronze von Uwe Lindau auf. Hyperrealistisch gemalt sind die „Sieben Äpfel“ von Anne Hausner.

Mehr Pomologe als Theologe wurde Aigner genannt. Die Arbeit an den Äpfeln sei ein Dienst an der Schöpfung. Und den Menschen, verteidigte er sich. Seine detailgenauen Abbildungen sind im Wesentlichen Anschauungsmaterial und nützliche Information als Grundlage eines diversifizierten Obstanbaus. Er verstand sich nicht als Künstler, sondern als Pädagoge und Pragmatiker. Dennoch sind aus heutiger Sicht Übergänge zu Stillleben, Seriellem und Konzeptionellem evident. Über 40 Künstler der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst vertiefen die Auseinandersetzung mit dem Apfel. Dessen lateinische Bezeichnung „Malus“, also „schlecht“, ist irreführend. Tatsächlich haben Äpfel erstaunliche Heilwirkungen – insbesondere die alte Sorten.

Der Apfel, ein farbenprächtiger, duftender Handschmeichler, ist die Frucht der Erkenntnis schlechthin: Von Adam und Eva bis Isaac Newton, der im Schatten von Apfelbäumen saß und beim Fall einer reifen Frucht die Erkenntnis der Erdgravitation gehabt habe.

Selbst faulen Äpfeln verdankt die Weltgeschichte große Hymnen und Dramen: Friedrich Schiller lagerte vergammelte Äpfel in seiner Schreibtisch-Schublade, da er nach eigener Aussage den Geruch des Verfalls zum Schreiben brauchte. Ohne Äpfel also kein „Wilhelm Tell“ und keine „Ode an die Freude“ – wer weiß?

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.07.2018