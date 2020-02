Einfach mal aussteigen

Fasten liegt im Trend, ob Fleisch, Süßigkeiten, das allabendliche Gläschen Wein, Auto, Internet – immer mehr Menschen üben sich im Verzicht. Die religiöse Fastenzeit, die 40 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern, sind dabei oft nur der Anlass, um über liebgewonnene, aber vielleicht nicht gerade „gesunde“ Verhaltensweisen und Essgewohnheiten nachzudenken. Gläubig sind die Fastenden also nicht unbedingt, und gefastet wird auch außerhalb der österlichen Bußzeit, eben dann, wenn es „zu viel“ wird, und das kann im Januar oder September genauso der Fall sein.

Die religionsgeschichtlichen Wurzeln der Fastenbewegung finden sich im Mönchstum des 4. Jahrhunderts. „Die Mönche verstanden sich als Aussteiger, die gegen die staatliche Kirche, die ihnen zu fett geworden war, protestierten“, erklärt der Mannheimer Pfarrer Oliver Wintzek, der zugleich an der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn lehrt. Die Aussteiger von damals zogen sich in die Wüste zurück, wo sie einen gegensätzlichen, nämlich asketischen Lebensstil pflegten. Auch die neuzeitlichen Fastenden sind gewissermaßen Aussteiger, die – zumindest für begrenzte Zeit – enthaltsam leben.

„Es purzeln dann aber nicht nur die Pfunde, sondern da gerät eine ganze Lebenshaltung ins Purzeln“, so Wintzek. Der Verzicht steht für Umkehr und Abkehr vom „Weiter so“, von Handlungen und Haltungen, die als schädlich empfunden werden. Für den Einzelnen oder die Gesellschaft insgesamt. Vor allem Konsumverzicht hat in der Debatte um den Klimawandel und wie dieser zu stoppen sei zuletzt an Popularität gewonnen. Damit ist dann auch gleich eine wichtige Komponente des Fastens miterreicht: nämlich der Solidaritätsgedanke. „Ich spare mir etwas ab, aber nicht so sehr für mich, sondern um Ressourcen frei zu haben und etwas Gutes zu tun.“

Sieben Wochen ohne Pessimismus

Wobei mit Blick auf die Ausbeutung des Planeten schon allein das Ressourcensparen, das weniger fliegen, Auto fahren, Fleisch essen, aus Plastikflaschen trinken und Kleidung kaufen, die billig in Asien produziert wurde, unbestritten eine gute Tat ist. Dass sich Christen in den Wochen vor Karfreitag an das Leiden und Sterben Jesu Christi erinnern, bedeutet allerdings nicht, dass das Fasten selbst eine leidvolle Erfahrung sein muss. Auch die weit verbreitete Hoffnung im Mittelalter, Gott durch Askese wohlgesonnen zu stimmen und sich so einen Platz im Himmel zu sichern, dürfte sich überholt haben. Im Fasten wird vielmehr, so drückt es Wintzek aus, „der Ernstfall“ eingeübt: für ein Leben mit weniger, wobei das Maß jeder selbst bestimmt.

Wer noch Ideen sucht, für den hat die evangelische Kirche jedes Jahr unter dem Motto „7 Wochen Ohne...“ einen Vorschlag. Ohne Lügen, falschen Ehrgeiz, Runtermachen, Ausreden. In diesem Jahr lautet der Slogan: „7 Wochen ohne Pessimismus“. Im Sinne Jesu Christi solle dazu ermuntert werden, Zukunftsangst und Misstrauen zu überwinden. „Mit Zuversicht kann es gelingen, aus Krisen zu lernen und gemeinsam neue Wege zu entdecken. Wir kriegen das schon hin! Kein Grund zu Pessimismus!“, meint Arnd Brummer, Geschäftsführer der Aktion. Aber ist das überhaupt angebracht? Jochen E. Gebauer verweist darauf, dass Optimisten regelmäßig zur Selbstüberschätzung neigten. „Während der Realist die Zukunft realistisch sieht, überschätzt der Optimist die positiven Ereignisse, die ihm in der Zukunft widerfahren. Der Pessimist wiederum bewertet die Dinge auf ungerechtfertigte Weise negativer, als sie realistischerweise zu erwarten wären“, sagt der Professor am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Aus psychologischer Sicht ist der Optimismus also per se unrealistisch. Was nicht bedeuten muss, dass er nicht seinen Zweck erfüllt. „Wenn wir uns selbst überschätzen, sind wir extrem glaubhaft, etwa wenn wir unsere Fähigkeiten im Vorstellungsgespräch beschreiben.“

Evolutionär sei diese Selbsttäuschung aus der Fremdtäuschung entstanden: Tiere plustern sich auf, um größer zu erscheinen als sie sind, und schrecken so Feinde ab. Auch im Sinne der Zielerreichung könne Selbstüberschätzung förderlich sein. „Wenn ich mit Begeisterung an eine Sache herangehe, erreiche ich sie womöglich auch, renne einen Tick schneller, als ich eigentlich kann, bewältige einen schwierigen Job.“ Der Zweckoptimismus habe ebenfalls seine Berechtigung. „Ich weiß, dass etwas schiefläuft, hoffe aber trotzdem auf ein gutes Ende.“ Gegen mehr Optimismus spricht also nichts. Eine gute Nachricht auch für diejenigen, die sich schon öfter vorgenommen haben zu fasten, denen aber immer irgendetwas dazwischen kam.

