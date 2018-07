Eingängige Rhythmen

Anzeige

2002 standen ihre CDs in fast allen Plattenläden. Denn was die Musik der Franzosen von NoJazz seither so attraktiv macht, war ihre Tanzbarkeit. Man kann ihre Stilistik Hip-Hop oder Dub nennen und in ihren Improvisationen sind natürlich starke Jazzelemente zu hören. Doch im Wesentlichen steht NoJazz für gut gemachten Funk.

Bei Palatia Jazz in der Klosterruine Limburg bei Bad Dürkheim gastiert das Quintett mit Philippe Sellam und Philippe Balatier an Saxofon und Keyboards, Trompeter Alexandre Herichon, Pascal Reva an Schlagzeug und Gitarre sowie dem Sänger Jeffrey Mpondo. Obwohl der Besucher annehmen könnte, dass NoJazz in gewisser Weise als Aufwärm-Band für die kultigen Künstler von Incognito auf der Bühne stehen, haben sich die fünf Musiker selbstbewusst ihr eigenes Renommee erspielt.

Stevie Wonder wirkte mit

Ohne Bassist, jedoch mit Balatier, dem technikbegeisterten Keyboarder, Schlagzeuger Reva und Philippe Sellam am Altsaxofon erzeugt das Quintett von der ersten Note an einen derartigen Druck, dass viele im Publikum bereits beim ersten Stück nicht sitzen bleiben können. Erfolglos geben die Securityleute ihre Versuche, den Platz vor der Bühne von Tänzern freizuhalten, dann auch rasch auf.