Einige Themen sind immer noch aktuell

Eine Wildblumenwiese auf den Hintergrund der Bühne projiziert, danach an dieser Stelle ein riesiger, durch Kreuze in Reih und Glied markierter Soldatenfriedhof, das sind der erste und zweite Eindruck dieser Aufführung im Alten Schauspielhaus in Stuttgart. Und damit ist auch das Thema dieses sogenannten 68-Musicals angesprochen, handelt es doch von dem Leben der damaligen „Blumenkinder“, ihrem Umgang mit den Problemen jener Zeit und damit auch dem Vietnam-Krieg und seinen Folgen.

„Blumenkinder“-Dasein

Inzwischen sind 50 Jahre vergangen, und einige der Themen, wenn auch nicht alle, sind noch immer aktuell, wie etwa Drogen, Luftverschmutzung, Generationenkonflikte und Protestmärsche. „Make love, not war“ oder „mit Liebe gegen den Krieg“, das ist der Tenor dieses ursprünglich als Hippie-Show kreierten „American Tribal Love-Rock-Musical“ mit dem Titel „Hair“.

Das „Blumenkinder“-Dasein wird als mögliche Lebensform gezeigt, in der Liebe, Glück und Freiheit des Einzelnen dominieren. Dabei wird ein künstlerischer Anspruch erhoben und ein soziales Anliegen apostrophiert. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen Claude, der den sogenannten Wassermann-Mythos verkörpert, der den Wehrdienst verweigern will, der mit seinen Eltern Schwierigkeiten hat und der zum Schluss erklärt, er komme von einem anderen Stern, und Berger, der von der High School geflogen ist und der der Vater eines Kindes ist, das die Studentin Sheila erwartet, die die Gruppe animiert, Poster für einen Protestmarsch anzufertigen.

In loser Szene

In erster Linie sind in „Hair“ lose Szenen und die Songs aneinandergereiht, in denen zu Recht, Toleranz gepredigt und für den Frieden eingetreten wird, in denen zu Unrecht aber auch für und nicht gegen Drogen Stellung bezogen wird. Musikalisch bestimmen Rock-’n’-Roll-Klänge das Geschehen, die Rhythmen der afro-amerikanischen Schule dominierten, zuweilen bricht sich auch leisere Sentimentalität Bahn.

Der Vorlage entsprechend ist nun auch die Stuttgarter Aufführung im Alten Schauspielhaus. Der in diesem Fall für „Bühne, Kostüme, Projektionen“ zuständigen Barbara Krott genügt eine im Wesentlichen leere Spielfläche. Auf ihr setzt der Regisseur Klaus Seiffert ein buntes Treiben in Szene, bei der Song-Darbietungen und die von Mario Mariano gekonnt mit Show-Charakter choreographierten Tänze gleichwertig nebeneinanderstehen.

Dazu gehören nicht zuletzt die dem Stil der damaligen Zeit entsprechenden Kostüme der singenden, tanzenden und spielenden Akteure. Wesentlich zum Erfolg der Stuttgarter „Hair“-Vorstellung trägt auch die den Sound der Musik adäquat treffende Band bei. Weniger transparent wird dagegen die eigentliche Geschichte jenseits von Plakaten, Spruchbänder und Fahnen.

Und wenn es denn einmal heißt: „Wir sind alle eins“, so gilt, das besonders für die 14 Mitglieder des Ensembles, die die verschiedenen Rollen verkörpern, die eine gute Ensembleleistung zeigen, von denen sich aber nur wenige individuell profilieren.

So sei denn vermerkt, dass teils auch durch den Umfang ihrer Aufgaben, auffallen: Fin Holzwart als Claude, Dennis Weißert als Berger, Julia Waldmayer als Sheila, Katrin Merkl als Jeanie, Charlotte Irene Thompson als Ronny und Tim Müller vor allem als Journalistin en travestie. Dieter Schnabel

