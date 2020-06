Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen

Was diese Gedichte auszeichnet, das zeigt schon der Titel des jüngsten Lyrikbandes des Heidelberger Autors und Übersetzers Hans Thill (Bild) an. „Der heisere Anarchimedes“ heißt er und bietet eine anspielungsreiche Wortkombination auf: Unordnung und Widerstand (Anarchie) trifft auf überlegte, bildungsbewusste Planung und Komposition, für die der antike Mathematiker und Mechaniker Archimedes steht. Und nicht heiter, souverän wirkt dieser hier, sondern ist nicht gut bei Stimme, heiser eben, wodurch die Ironie einen gebührenden Platz erhält.

Mit Huchel-Preis geehrt

Als Gegenstück zur menschlichen Ordnung erscheint auch bei diesem Lyriker oft die höhere Ordnung der Natur, welche die Erstere durcheinanderbringen mag oder lebendiger erscheinen lässt. Nicht umsonst spricht einer der Texte von „Blüten am Rande des Kieswegs“. Surreale Elemente finden sich, dadaistische auch, und unversehens kippt Heiterkeit in tiefen Ernst. So ist man es gewohnt von dem 1954 geborenen Autor, der auch künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Edenkoben ist und der für seinen Band „Kühle Religionen“ mit dem renommierten Peter-Huchel-Preis geehrt wurde.

Mit Weltpoesie spielt Thill, der Bezug auf Hölderlin oder Rimbaud nimmt, und mit Weltgeschichte: Die Französische und die Russische Revolution werden etwa thematisiert, als Stellvertreter der schon im Titel anklingenden Anarchie ruft der Autor deren führende Köpfe Bakunin und Kropotkin auf. Und Sagengestalten wie Siegfried, Brünhild und Kriemhild gibt er seltsame Empfehlungen wie „Sei ein Sein/ Sei ein Brunnen/ Sei ein Stein“. Zuweilen tönt es hier fast wie in der Bibel, freilich mit ironischem Akzent, dann wieder wird es ganz konkret, wenn es etwa um den Rennfahrer Niki Lauda oder im Gedicht „Die armen Leute“ um Obdachlose geht, die „schlafen in Plastiktüten“. Und immerzu wird auch klar, dass es ungeachtet des jeweiligen Themas vor allem um Sprache, um Wörter geht.

Das zeigt sich auch dann, wenn elementare Lebensmittel wie Brot und Milch leitmotivisch in den Texten wiederkehren. Beschworen wird ihre Bedeutung so nachdrücklich wie ihr Klang. Vielfalt findet man in den Gedichten: Kühne Metaphern, gedankenreiche Wortkombinationen, anregende Zeilensprünge. Die besten unter ihnen laden zum Denken und Grübeln ein, wirken lange nach. Und immer wieder fordern sie dazu auf, Welt und Dinge mit anderen Augen zu sehen. (Bild: Dirk Skiba)

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020