Einladung nach China

Mannheim.Die Mannheimer Bläserphilharmonie darf im nächsten Jahr nach China starten. Auf Vermittlung vom Bayerischen Blasmusikverband, dessen Auswahlorchester selbst vor einiger Zeit in China war, hat der – der Regierung unterstehende – chinesische Musikrat das über 80 Musiker umfassende Mannheimer Orchester unter der Leitung von Dirigent Miguel Ercolino eingeladen. Die Tournee soll vermutlich im Spätsommer 2019 stattfinden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach den beiden Konzert- und Wettbewerbsreisen nach Italien in den Jahren 2016 und 2017 bald wieder aufbrechen dürfen. Für das Orchester ist das ein tolles Ziel und ein großes Abenteuer“, so Benjamin Grän, der Vorsitzende der Mannheimer Bläserphilharmonie: „Die Einladung „spricht für den sehr guten Ruf des Orchesters, ist auch Lohn und Ansporn für die Musiker“, so Grän dankbar: „Jetzt kommt allerdings erst einmal eine Menge Arbeit auf unser Organisationsteam zu.“

Flugkosten als Problem

Vor 14 Jahren war die Bläserphilharmonie schon einmal auf einer langen Chinareise. Auch dieses Mal sind Konzerte in Peking, darunter in der Konzerthalle der Verbotenen Stadt mit über 1400 Plätzen, sowie in Shanghai geplant. „Wir haben auch den Wunsch geäußert, in Mannheims Partnerstadt Qingdao zu spielen“, so Grän. Vor Ort werden die Chinesen alle Kosten übernehmen, „anders könnten wir eine solche Reise gar nicht stemmen“, sagt Grän. Aber nun sucht das Orchester Sponsoren für die Finanzierung des Flugs, da große Instrumente mitgenommen werden müssen.