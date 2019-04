Einmalige Melodien

Ganz konzentriert: der Pianist Alfa Mist aus London. © ATC Live

Das Gesicht hinter einer schwarzen Kappe versteckt, positioniert sich der britische Popmusiker Alfa Mist am Sonntagabend in der Alten Feuerwache in Mannheim unscheinbar am linken Bühnenrand hinter dem Piano. Ebenfalls im Gepäck des autodidaktischen Pianisten: seine Band – bestehend aus Bassistin, Gitarrist, Trompeter und dem Schlagzeuger.

Unmittelbar nachdem sich die fünf jungen Musiker auf der Bühne eingefunden haben, zeigen sie auch schon was die Londoner Jazzszene so zu bieten hat und stimmen mit frischen, einfühlsamen Harmonien den Abend ein. Moderner Jazz, gemischt mit Hip-Hop, der für mächtig Stimmung und Energie in der gut besuchten Feuerwache sorgt, wird hier dargeboten. Dabei durchfluten sowohl zarte, melancholische Melodien als auch kraftvoll explosive Stücke den Saal.

Vertieft in den Klang

Das Publikum, bestehend aus Jung und Alt, sieht an diesem Abend fünf talentierten Künstlern dabei zu, wie sie ihre Leidenschaft – eben die Musik – auf der Bühne ausleben. Sie wirken gänzlich in die Klänge, die sie gemeinsam entstehen lassen, vertieft. Dem Talent jedes Einzelnen wird in der Alten Feuerwache Raum geboten. Mit soliden Schlagzeug-, Trompeten-, Gitarren-, und auch Piano-Soli demonstriert die Band ihr Können, was begeistert von den Zuschauern aufgenommen wird.

Zumal Bassistin Kaya Thomas-Dyke zeigt, was alles in ihr steckt, indem sie dem ein oder anderen Song mit ihrer sanften Stimme noch mehr Ausdruck verleiht. Ansonsten lässt der in London geborene Alfa Mist die Musik für sich sprechen. Kommunikation mit seinem Publikum bleibt dabei weitestgehend aus. Bis auf zwischendurch eingeworfene Songtitel oder die Erwähnung seines neu erschienenen Albums „Structuralism“ richtet sich der Blick des Musikers starr auf das Piano – und er lässt damit leider eine recht unpersönliche Atmosphäre aufkommen.

Gleichwohl schaffen es Alfa Mist und seine Band die Besucher der Alten Feuerwache an diesem Abend mit einmaligen Melodien und vielfältigen musikalischen Themen zu überzeugen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019