Einraumhaus bietet neue Perspektiven

Der avantgardistischste Kunstraum, den Mannheim hat, das Einraumhaus, gleichzeitig Ausstellungs-raum, Skulptur und künstlerische Geste, präsentiert derzeit drei ungewöhnliche Künstler: Die Maler Holger Endres, Tobias Hantmann und René Luckhardt erforschen das alte Genre und loten es neu aus.

Holger Endres, geboren 1971, Studium an der Akademie in Karlsruhe, zeigt neue Exemplare einer Serie, die sich im Gegensatz zu vorherigen Arbeiten mit dem Rest beschäftigt: Konzeptuell nimmt er die Spuren, die auf Abklebestreifen bei seiner kontrollierten Malerei verbleiben, ins Zentrum.

Auf eine 2,70 m hohe Leinwand, die er vor Ort bemalt hat, in einem satten Schwarz, das genau die richtige Konsistenz hat, matt und haptisch, lebendig trotz seiner Farbe, setzt er besagte Spuren auf dem Klebeband in Weiß an den Rand. Und formt aus den Spuren, die als Endausläufer von Pinselbewegungen oben sichtbar blieben, halbrunde, neue Bildmotive, die in der Mischung aus absoluter Kontrolle und ihrem vollständigen Verlust gleichermaßen bestehen. Und zudem sehr lustig sind, erinnern sie doch an Markisen …