Einsam für alle anderen da sein

Für die Probleme und auf die Fragen, die die Corona-Krise derzeit den Menschen stellt, gibt die Philosophie zahlreiche hilfreiche Erklärungen und Antworten. Denn das Phänomen, dass gültige gesellschaftliche Normen und Konventionen unter Druck geraten und angezweifelt werden, ist nicht neu und beschäftigt Denker seit jeher. Georg Friedrich Wilhelm Hegel und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling etwa widmeten sich bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.

Für die aktuellste Entscheidung, ob nämlich Berlin eine weitere Einschränkung der Bewegungsfreiheit beschließen solle oder nicht, erläuterte nicht zuletzt der französische Soziologe Michel Foucault schon in seinem Buch „Überwachen und Strafen“ (1975) die Grundlagen. Je weniger die Menschen die gesellschaftliche Freiheit ausnutzen und sich vielmehr an vereinbarte Regeln halten, desto offener und toleranter kann ein Staat seine Gesetzgebung halten. Je mehr Regelverstöße hingegen begangen werden, desto rigider müssen Strafen angedroht und umgesetzt werden. Jeder Einzelne also hat es in der Hand, wie freiheitlich das Land, in dem er lebt, organisiert sein kann.

Das Politische des Privaten

Im Grunde geht damit der Leitsatz aus den 1960er Jahren parallel, dass das Private auch politisch und das Politische immer auch privat sei. Dass man global denken, aber lokal handeln solle – wobei hier sogar zwei Dimensionen vereint sind, nämlich das soziale Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Individuum sowie das räumliche Spannungsfeld zwischen dort und hier. Und wie es sich dabei am besten handeln lässt, hat der Denker Immanuel Kant mit dem kategorischen Imperativ ausgedrückt: nämlich so, dass die Richtlinien des eigenen Handelns stets auch dem Gemeinwesen zugutekommen, ihm zumindest nicht zum Nachteil geraten.

Wie eng persönliches Handeln und gesellschaftliche Form – und umgekehrt – miteinander zusammenhängen, hat der Soziologe Norbert Elias in seinem Werk „Über den Prozess der Zivilisation“ (1969) ausgeführt. Es ist ja nicht so, dass es Staaten von Hause aus gibt und der Mensch von Natur aus zivilisiert oder intelligent ist, sondern Intelligenz und Zivilisation müssen entwickelt werden. Über die Jahrhunderte gesehen wurde physische Gewalt als Mittel der Problemlösung abgelöst vom Gewaltmonopol des Staates und der Gerichtsbarkeit der Justiz. Sie sorgen für die Einhaltung und Deutung der unabhängig von ihnen gemeinschaftlich erlassenen Gesetze. Fallen diese Strukturen als Merkmale eines funktionierenden Staates weg, kommt schlimmstenfalls wieder physische Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung zur Geltung.

Verantwortung und Pflicht

Erschütterndstes Beispiel dafür waren die Jugoslawienkriege Anfang der 1990er Jahre, als im zivilisierten Europa durch den Wegfall des staatlichen Zusammenhalts wieder die Gesetze des Hauens und Stechens in Kraft traten. Nicht nur die Umstände sind es, sagt Elias, die gleichsam von außen auf die Menschen einwirken, sondern umgekehrt sind es die Menschen mit ihrem Verhalten selbst, die diese Umstände schaffen.

Kein Wunder, dass der Volkswirtschaftler Karl Marx von einer gemeinschaftlichen und gerechten Welt träumte, in die sich jeder nach seinen Fähigkeiten einbringt und wofür jeder nach seinen Bedürfnissen bekommt. In seiner Analyse „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ (1858) konzentrierte sich Marx zwar auf die gesellschaftlichen Umstände, ließ aber just den Aspekt der individuellen Beteiligung außer Acht. Dass es nämlich für eine derart neue Gesellschaft auch einen neuen Menschen brauche – das große Ideal dann insbesondere der Bauhaus-Zeit: der neue Mensch –, das rückte der Philologe Friedrich Nietzsche in den Mittelpunkt seiner Schriften. Seine These: Der Mensch braucht, wenn es keine absoluten, sondern auszuhandelnde Regeln von Gut und Böse gibt, geradezu übermenschliche Kräfte, um sich „Jenseits von Gut und Böse“ (1886) zurechtfinden zu können.

Nun war es gerade diese Verbindung von Marx’ sozialer Utopie und der ethischen Utopie Nietzsches, die Foucault interessierte. Und damit schließt sich der Kreis – im Appell, dass das Individuum erkennen muss, dass und wann es persönliche Freiheiten zum Vorteil gesellschaftlichen Wohlergehens einzuschränken oder zu betonen habe. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit – so hatte es Hegel formuliert.

