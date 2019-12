Einstiges Bond-Girl Auger gestorben

Die Schauspielerin Claudine Auger (Bild) ist tot. Das erste französische Bond-Girl starb im Alter von 78 Jahren, wie ihre Agentur der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Auger spielte 1965 an der Seite von Sean Connery im Bond-Film „Feuerball“. Sie wurde 1941 in Paris geboren, im Jahr 1958 gewann sie den Titel der Miss World France. Später spielte Auger in – oft italienischen – Filmen mit. In „Feuerball“ übernahm sie die Rolle der Dominique „Domino“ Derval. Für die Rolle waren auch Schauspielerinnen wie Faye Dunaway im Gespräch gewesen. „Feuerball“ ist der vierte Teil der Reihe. Es folgten noch weitere Bond-Girls aus Frankreich – Eva Green oder Sophie Marceau. dpa

