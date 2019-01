Eintrittskarten und CDs zum „Ave Maria der Berge“ zu gewinnen

„Ave Maria der Berge“ ist ein Konzert überschrieben, das am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle stattfindet. Mit dabei sind das Kastelruther Männerquartett, das Otti Bauer Ensemble und Stargeigerin Kim Leonores. Moderiert wird der Abend von Helga Mahlknecht. Wir verlosen dazu sechs CDs der Mitwirkenden sowie drei mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Ave Maria“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Dienstag, 15. Januar. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eintrittskarten gibt es auch in den Kundenforen der FN. Bild: Foto Fay

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.01.2019