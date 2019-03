Einzigartige Reduktion

In Zeiten, in denen Urheber beim Pochen auf ihre Rechte im Internet teilweise auf Unverständnis stoßen, hat der von der Gema verliehene Musikautorenpreis mehr Bedeutung denn je. Zumal derzeit kein Nachfolger für den Echo in Sicht ist. Die Verleihung am vergangenen Donnerstag in Berlin ging trotzdem medial nahezu unter. Dabei waren unter den ausschließlich unter künstlerischen Aspekten ausgezeichneten 17 Musikautoren prominente Namen wie Popsängerin Namika, Ex-Juli-Hitschreiber Simon Triebel, Klassikkomponist Wolfgang Rihm und Produzent Crada. Hinter dem Pseudonym verbrigt sich Christian Kalla, einer der erfolgreichsten Absolventen der Mannheimer Popakademie.

Der 36-Jährige bekam den Musikautorenpreis in der Sparte „Komposition Hip-Hop“ aufgrund „seines einzigartigen musikalischen Stils“, wie Laudatorin Sabrina Setlur den Jury-Entscheid zitierte. Wie kaum ein anderer reduziere er Sounds und Beats kompromisslos auf das absolut Wesentliche, schaffe aber trotzdem große atmosphärische Dichte. Die Ex-Rapperin brachte es auf die Formel: „Weniger geht mehr ins Ohr.“

„Die Sprache verschlagen“

„Die Auszeichnung mit dem Musikautorenpreis ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Sabrinas wunderschöne Laudatio hat mir dann dementsprechend die Sprache verschlagen.“, sagte Kalla gestern auf Anfrage. Er studierte von 2005 bis 2009 an der Popakademie. Danach startete er international durch: Als Produzent und Songwriter sammelte er Gold- und Platin-Auszeichnungen in den USA, England (Conor Maynard, Tinieh Tempah), Frankreich (La Fouine) oder Deutschland (Tim Bendzko, Culcha Candela). 2009 gelang US-Rapper Kid Cudi mit dem von Kalla produzierten „Hyyerr“ der vierte Platz in den Billboard-Single-Charts. 2010 folgte die Krönung: Crada produzierte den Eröffnungssong „Fireworks“ auf dem US-Nummer-eins-Album „Thank Me Later“ des heutigen Hip-Hop-Superstars Drake mit R&B-Königin Alicia Keys.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019