Eiszeit der Gefühle

Wozu leben und sterben wir? Die Antworten fallen höchst unterschiedlich aus. Schon deshalb, weil wir oft erst am Ende wissen, ob es sich gelohnt hat zu leben. Wie bei Susn, die in Herbert Achternbuschs gleichnamigen Stück allmählich am Unverständnis der Männer scheitert. Nach der Textfassung von 1987, also ohne Susns Selbstmord, erzählt die Schauspielerin Brigitte Hobmeier im „Gläsernen Foyer“

