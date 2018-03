Ekstatische Himmelsstürmereien auf vier Saiten

Anzeige

Wenn Didier Lockwood über die Geige strich, schien der Himmel ganz nah. Mit packendem Zugriff, perkussiver Attacke und flirrender Vehemenz schwang er sich in kraftvollen Sturmläufen zu Ekstasen von hymnischer Kraft auf. Alles Erdenschwere verschwand in seinen Improvisationsflügen. Völlig überraschend ist der Meistermusiker am Sonntagabend im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Die Jazzszene hat damit eine außergewöhnliche Persönlichkeit verloren. Lockwood war der Fackelträger der großen swingenden Geigentradition Frankreichs, die er von Stéphane Grappelli und Jean Luc Ponty aufnahm. Mitte der 70er Jahre begann er seine Karriere auf der elektrisch verstärkten Violine in der Rockband Magma, ehe ihn Grappelli als Jazzmusiker protegierte.

Ende der Dekade gelang ihm dann der Durchbruch als Jazzrockmusiker. Das deutsche Label MPS machte ihn auch hierzulande bei Fusionfans populär. Aber Lockwood brillierte immer auch auf dem akustischen Instrument. Er ließ es mit betörendem romantischen Schmelz singen und voller Zartheit seufzen, vermochte aber auch mit der archaischen Wildheit eines Roma-Musikers an den Saiten zu zerren.