Elefant im Rausch der Kadenzen

Mannheim.Es gibt musikalische Begegnungen, die Rezensenten für viel erlittenes Mittelmaß entschädigen. So geschehen beim Konzert der Mannheimer Philharmoniker im fast ausverkauften Musensaal, als Sergei Babayan, amerikanischer Pianist armenischer Herkunft, Sergei Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30 interpretierte. Die Musikwelt weiß, dass Rachmaninow, selbst gefeierter Konzertpianist, sein „Konzert für Elefanten“ für nahezu unspielbar hielt, dass er von den beiden notierten Kadenzen nie die teuflisch schwere, sondern die leichtere, kürzere spielte.

Lyrisches Intermezzo

Babayan, der in Cleveland und an der Juilliard School ganze Pianistengenerationen wie den derzeitigen Shooting-Star Trifonov geprägt hat, gedenkt wieder häufiger in Europa zu konzertieren. Gut so! Was der kleine, gedrungene, sehr bescheiden auftretende 57-Jährige an diesem Abend bot, war schlicht sensationell.

Vom ersten weichen Hineingleiten in die wogenden Klangfluten des Kopfsatzes (natürlich mit der großen Kadenz) über die unsentimentale Noblesse des lyrischen Intermezzos bis in den opulenten Klangrausch des Finales – brillante, stets transparente Technik ohne Effekthascherei. Boian Videnoff begleitete sehr aufmerksam mit seinen Philharmonikern. Zum Weinen schön Babayans Zugabe: Bachs Aria aus den „Goldbergvariationen“.