Ella Endlich kommt nach Würzburg

Erst stand Ella Endlich im Januar mit Götz Alsmann und der SWR Big Band auf der Bühne, dann folgte im Frühjahr ihre erste eigene Tournee und nach den vielfachen Sommerfestivalauftritten und ihrer TV-Präsenz bei dem RTL Erfolgsformat „Let’s Dance“ ist nun Zeit für etwas Neues: Es wird festlich, feierlich, emotional und familiär. Ella Endlich wird mit ihrem Vater Norbert Endlich das Konzertpublikum auf das Fest der Liebe einstimmen. Neben zur Jahreszeit passenden Liedern wird sie auch ihre eigenen Hits in stimmungsvoll festlicher Form vortragen.

Ihr Vater Norbert Endlich, der als Musikproduzent schon früh das Talent seiner Tochter erkannte und förderte, wird sie am E-Piano, an der Gitarre und auch gesanglich begleiten.

Neben Weihnachtsliedern und weiteren Hits wird sicher auch die eine oder andere Geschichte erzählt, wie es denn früher bei Endlichs an Weihnachten zuhause war. Am Samstag, 7. Dezember, sind die beiden um 20 Uhr in der Würzburger St.-Johannis-Kirche zu erleben.

Karten gibt es in den FN-Kundenforen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019