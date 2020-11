Elton John kündigt Konzert in Mannheim an

Mannheim.Der Brite Elton John hat angekündigt, am 8. Oktober 2021 ein Konzert in der Mannheimer SAP Arena zu geben. Das Konzert soll im Rahmen einer Farewell Yellow Brick Road Welttournee stattfinden, teilte der Veranstalter am Donnerstagmorgen mit.

„2020 ist ein Jahr wie kein anderes, und ich kann es wirklich kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und wieder live für Euch, meine wunderbaren Fans, zu spielen. Eure anhaltende Liebe, Geduld und Unterstützung haut mich immer wieder um", wird Elton John zitiert.

Tickets im Vorverkauf gibt es ab 27. November, 10 Uhr unter eventim.de und bei allen bekannten Vorverkaufstellen, hieß es.

