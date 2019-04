Emotionale Hommage an Udo Jürgens

In der letzten der insgesamt vier Veranstaltungen im Gewölbe der Götzenburg vor Beginn der Burgfestspiele Jagsthausen 2019 im Hof der Götzenburg gastierte Michael von Zalejski mit seinem Soloprogramm „Merci Udo“, einer Hommage an den 2004 im Alten von 80 Jahren gestorbenen Komponisten, Pianisten und Sänger Udo Jürgens.

Das zweistündige Programm brachte ein Wiederhören von bekannten und weniger bekannten Liedern aus der Feder des Komponisten. Dabei strebte der 41-jährige Michael von Zalejski nicht an, Udo Jürgens als Pianist und Sänger zu imitieren oder gar ihn zu parodieren. Vielmehr ging es dem ehemaligen Studenten an der Hochschule für Musik Hannover in den Fächern Klavier, Gesang und Jazzmusik, der schon vor seinem ersten Klavierunterricht mit sechs Jahren Lieder von Udo Jürgens autodidaktisch nachspielte, darum, an sein Idol zu erinnern.

So saß er denn im schwarzen Anzug am Klavier, spielte und sang die Lieder des Mannes, der ihm Vorbild war und ist. Dabei gab es weder Playback noch Einblendungen, vielmehr war alles pur und live. Und so trat er denn zum Schluss nicht im weißen Bademantel vor sein Publikum, sondern er schenkte ihm lediglich zwei Zugaben, in der Art, wie er zuvor schon an Udo Jürgens erinnerte: „Ich war noch niemals in New York“ und „Einer sagt Dankeschön“. Nicht ungeschickt machte er auch auf sein drittes Soloprogramm aufmerksam, in dem er sich, neben Udo Jürgens, auch Reinhard Mey, Udo Lindenberg und Charles Aznavour annimmt.

Ebenso geschickt erwies er gleich zu Beginn dem geschichtsträchtigen Ort und der besonderen Atmosphäre der Götzenburg und des Gewölbes seine Reverenz. So wurde denn auch schon in seinem Auftrittslied, „Ein ehrenwertes Haus“ aus dem Jahr 1974 am Ende: „Wir packen uns’re sieben Sachen und ziehn fort aus dieser ehrenwerten Burg“. Oder auch der Songtext von „Ich war noch niemals in New York“ aus dem Jahr 1982, der 2007 den Titel für ein in Hamburg uraufgeführtes Udo-Jürgens-Musical abgab, wurde in einem Punkt modernisiert. So hieß es jetzt nicht mehr, „Mann, wo bleibst Du bloß, ,Dalli, Dalli’ geht gleich los“, vielmehr wurde an Stelle der heute nur noch wenig bekannten Sendung von Hans Rosenthal aus den siebziger Jahren der Titel einer heute gängigen TV-Show genannt. Ansonsten hielt sich von Zalejski bei seinem Gesangsvortrag, den er virtuos auf dem Klavier begleitete, an das Original. So hörte man sie denn alle, die bekannten Udo-Jürgens-Lieder: „17 Jahre, blondes Haar“, inzwischen schon über 50 Jahre alt und die Besungene gewiss schon ergraut, wie auch die nur um ein Jahr jüngere „Chérie“ aus „Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“ aus den siebziger, „Vielen Dank für die Blumen“ und „Liebe ohne Leiden“ aus den achtziger Jahren oder „Ich weiß, was ich will“ von 1994.

Und auch Michael von Zalejski wusste, was er wollte, nämlich an Udo Jürgens und an sein Werk zu erinnern. Und das tat er denn auch, zum Vergnügen der Besucher, gekonnt mit den an seinem Vorbild orientierten Mitteln in der ihm eigenen Art. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019