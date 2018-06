Emotionaler Schlussakkord

Anzeige

Zu seinem Abschied von den Berliner Philharmonikern ist Chefdirigent Sir Simon Rattle minutenlang gefeiert worden. Nach Gustav Mahlers 6. Sinfonie erhoben sich die Zuhörer am Mittwochabend von ihren Plätzen in der Philharmonie und spendeten dem Briten einen langen Beifall im Stehen. Einigen Zuhörern standen Tränen in den Augen.

Rattle musste immer wieder auf das Podium treten, herzte einige Musiker, umarmte sie und bedankte sich dann über Mikrofon bei seinem „wunderbaren Orchester“. An das Publikum gerichtet sagte er: „Sie sind wundervoll und tief mit meinem Herzen verbunden.“

Zuvor hatte der Dirigent die fast 90 Minuten lange „Sechste“ von Mahler dirigiert, die er bereits bei seinem ersten Gastauftritt mit den Philharmonikern 1987 aufgeführt hatte. „Ich hatte an diesem Tag das Gefühl, ich würde meine Stimmen finden“, erinnerte er sich in dem Programmheft an seinen ersten Auftritt bei den Philharmonikern.