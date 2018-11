Empfehlung für Genderstern unterbleibt

Der Rat für deutsche Rechtschreibung will bis auf Weiteres keine konkreten Empfehlungen zu geschlechtergerechten Schreibungen abgeben. Das hat das Gremium gestern nach einer Sitzung in Passau mitgeteilt. Der oft verwendete sogenannte Genderstern – wie in „Lehrer*in“ – wird somit erst einmal kein Bestandteil der amtlichen deutschen Rechtschreibung werden, ebenso wenig wie der Unterstrich oder eine Form wie „LehrerInnen“.

Es werde wie bislang auch in Zukunft in unterschiedlichen Gruppen und Gemeinschaften unterschiedliche Schreibweisen zur Darstellung der Geschlechter geben, stellte der Rat weiter fest.

Verständlich und rechtssicher

Diese würden zwar in unterschiedlichem Umfang den Kriterien für geschlechtergerechte Schreibung entsprechen, einen Klärungsbedarf zum jetzigen Zeitpunkt sieht das Gremium dennoch nicht. Schon zuvor hatte der Expertenkreis, der die Entwicklung der Schriftsprache beobachten und dazu gegebenenfalls Empfehlungen abgeben soll, Kriterien für die sogenannte Gendersprache formuliert. Sie soll demnach verständlich, lesbar und vorlesbar, grammatisch korrekt sowie eindeutig und rechtssicher sein.

Die Entwicklung des Sprachgebrauchs sei noch weiter zu beobachten, hieß es jetzt, und solle nicht beeinflusst werden. Es würden weiterhin Analysen zu den jeweiligen Schreibungen vorgenommen. Fest steht für den Rat auch dies: Dem „Recht der Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, auf angemessene sprachliche Bezeichnung“ sei Rechnung zu tragen. Die Diskussion um geschlechtergerechtes Schreiben ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom vergangenen Jahr beschleunigt worden, wonach im Geburtenregister neben „männlich“ und „weiblich“ eine dritte Option geschaffen werden soll. In der Öffentlichkeit wird das gendergerechte Schreiben kontrovers diskutiert – und ebenso in der Fachwissenschaft. tog

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018