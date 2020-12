Empfindungsreich

Assoziationen, die Musik freisetzt, persönliche Erinnerungen, die sich mit Werken verknüpfen: Das sind Phänomene, die Sophie Pacini auf ihrem neuen Album „Rimembranza“ zum Klingen bringen möchte – auf dem Resonanzboden romantischer Empfindung. Diese mag auch als verbindende Energie zwischen den zwölf Variationen über das Volkslied „Ah, vous dirai-je Maman“ und der a-Moll-Sonate Mozarts walten, der die deutsch-italienische Pianistin eine Sonate Schuberts in der gleichen Tonart folgen lässt. Zwei Schubert-Impromptus münden in der tief betrübten Stimmung des von Liszt bearbeiteten „Ständchens“. Und mit „Love Theme“ von Andrea und Ennio Morricone setzt Sophie Pacini einen melodramatischen Schlusspunkt. Bei aller Empfindsamkeit findet die Pianistin – beispielsweise im Finalsatz der Schubert-Sonate – zu beherzter Virtuosität, auch perlen die Läufe in Mozarts Variationszyklus prickelnd. Gerade bei Mozart wirkt ihr großzügiger Pedaleinsatz allerdings etwas romantizistisch. urs

Rimembranza (Avenir).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020