Ende einer Legende

Plácido Domingo (Bild) laufen nun auch die treuesten Fans davon. Nach der Entschuldigung des spanischen Opernstars an Frauen, die ihm schon vor Monaten sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, überschlugen sich vor allem in der Heimat des 79-Jährigen die Ereignisse. In Spanien, wo es bisher (anders als etwa in den USA) nur sehr spärlich Kritik und Konsequenzen gegeben hatte, kehrt man Domingo jetzt den Rücken. Die Kulturwelt, die Politiker, die Kollegen und auch die Medien. „Plácido Domingo steuert dem Ende seiner Legende zu“, titelte ebenso treffend wie schonungslos die Renommierzeitung „El País“. Einem rapiden Ende.

Nachdem das Madrider Teatro de la Zarzuela die Ikone am Mittwoch ausgeladen hatte, sagte Domingo am Donnerstag per Kommuniqué aus Mexiko unter Druck seine fünf für Mai programmierten Auftritte im Teatro Real der spanischen Hauptstadt ab. „La Traviata“ muss ohne ihn auskommen. Dabei wollte man damit den 50. Jahrestag des Domingo-Debüts im Real feiern.

Abgang des „Tenorissimo“

Auch das Festival von Úbeda im Süden Spaniens cancelte am Donnerstag ein Konzert Domingos. Das war der letzte „Domino-Stein“ in Spanien. Der „Tenorissimo“, die Vorzeigefigur der spanischen Musikwelt, darf in der Heimat nicht mehr singen. „Alles deutet darauf hin, dass die Karriere Domingos damit zu Ende ist“, stellte nicht nur die Zeitung „Ideal“ fest. Schon am Mittwoch, nur wenige Stunden nach der Entschuldigung von Domingo hatte Madrid zwei Auftritte des Stars am Teatro de la Zarzuela abgesagt. Diese Entscheidung treffe man „aufgrund der Schwere“ der Vorwürfe und „aus Solidarität mit den betroffenen Frauen“, hieß es. dpa (Bild: dpa)

