Energiebündel wirbelt noch genau wie früher

Sie kann es noch. Und wie. Suzi Quatro im Jahr 2018 ist keine seelenlose Retro-Jukebox mit Hits in Endlosschleife, sondern ein zeitlos donnerndes Bühnenwunder. Die kleine Frau aus Detroit trägt den großen Bass noch immer ganz tief, doch die Lederoveralls mit weit geöffnetem Reißverschluss bleiben im Schrank.

Zum 20. Geburtstag des Bensheimer Musiktheaters Rex spielte am Mittwoch eine echte Grande Dame der Rockmusik ein bemerkenswertes Open-Air-Konzert am Kloster Lorsch. Ein Trip durch mehr als 50 Jahre Musikgeschichte. Mit rund 400 Zuschauern blieb das Festivalgelände zwar durchaus übersichtlich gefüllt, doch die siebenköpfige Band ließ sich davon nicht stören. Der Sound von damals klingt noch immer. Und Quatros Stimme hat wohl die ewige Jugend gepachtet. „I May Be Too Young“ lautet ein Hit von Suzi Quatro, und es scheint so, als wäre dieser ihr Lebensmotto.

Das Publikum in Lorsch war teilweise überrascht, wie viel musikalisches Potenzial der einstige Traum aller pubertären Mopedrocker in den vergangenen Jahrzehnten nicht gezeigt hat. Zu „Can I Be Your Girl“ nimmt sie allein am E-Piano Platz. Der Song ist ihrem Vater gewidmet. Der Jazzer Arthur Quatro hat noch mit 89 sein letztes Konzert gegeben.

Erstes Konzert mit acht Jahren

Mit ihm und dessen Band trat sie im Alter von acht Jahren das erste Mal auf. Der bescheidene Song beginnt zu strahlen, wenn Quatro intoniert. Der Name ist übrigens keine Kunstgeburt, sondern ein spontaner Migrationseffekt: Ihr italienisch-stämmiger Familienname Quattrocchi wurde von den Einwanderungsbehörden gekürzt, damit er leichter ausgesprochen werden kann.

Seitdem sie mit 14 vom klassischen Klavier in den Rock-Zirkus übergelaufen war, ging es langsam aber stetig aufwärts. 1973 startete Suzi Quatro solo durch und schaffte mit dem Song „Can The Can“ ihren ersten Nummer-eins-Hit. Der stampfende Klassiker gehörte vor der Welterbemauer ebenso zum Programm wie der nächste frühe Hit „48 Crash“ oder „She´s In Love With You“ und das leicht auf Country gestylte „If You Can‘t Give Me Love“ aus den späten Siebzigern. Ganz verschwunden ist die Frau niemals, 2011 legte sie mit „In The Spotlight“ noch einmal ein Album nach.

Ihr größter Erfolg war 1978 die Single „Stumblin’ In“, ein Duett mit Chris Norman von der britischen Popband Smokie – für viele Festivalbesucher ein willkommener Anlass zum Engtanz. Die anderen hüpften lieber zu „Daytona Demon“ oder „Devil Gate Drive“ auf der Stelle. Auch Neil Youngs „Rockin‘ In The Free World“ kam in Lorsch erstaunlich klar und glänzend zur Geltung. Der Sound war für ein (zugegeben kleineres) Open-Air-Konzert annähernd perfekt. Selbst die lauten und tempogeladenen Nummern blieben transparent, jede Textzeile lupenrein verständlich. Die dreiköpfige Brass-Sektion (Trompete, Sax und Posaune) setzte immer wieder Akzente und lieferte vielen Songs noch mehr Fleisch und Muskeln.

So auch beim funkigen „Your Mamma Won’t Like Me“, bei dem sich Quatro zum Intro ein Bass-Keyboard-Duell mit ihrem Tastenmann gönnte. Die Frau hat nach wie vor richtig Spaß auf der Bühne.

