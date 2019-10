Energisch und scheinbar mühelos zugleich

Ein volles Haus gab es einmal mehr zu Beginn der neuen, der inzwischen 32. Saison der Schlosskonzerte im Tauberbischofsheimer Rathaussaal – erfreulich für Peter Leicht, der seit über drei Jahrzehnten für diese Konzertreihe verantwortlich zeichnet, und natürlich auch für die neu gewählte Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Für das Stadtoberhaupt war es natürlich auch der gegebene Anlass, das über so lange Zeit ungewöhnlich erfolgreiche Engagement des Programmmachers mit warmen Worten und einem Präsent zu würdigen. Üblicherweise beginnt die neue Schlosskonzert-Saison mit einem für einen breiten Kreis von Musikinteressierten attraktiven Angebot: Dieses Jahr stand dafür der weltweit renommierte Panflöten-Virtuose Matthias Schlubeck, der zusammen mit dem gleichfalls renommierten Gershwin-Streichquartett unter dem Motto „von Bach bis Piazzolla“ einen bunten und abwechslungsreichen Streifzug durch die Welt der klassischen Unterhaltungsmusik aus mehreren Jahrhunderten präsentierte, zu der ein Mozart-Divertimento, ein ungarischer Tanz von Brahms oder ein Walzer von Schostakowitsch ja ebenso gezählt werden können wie argentinische Tangos oder Stücke der rumänischen oder koreanischen Volksmusik.

Panflöte und Quartett: Ein klassisches Streichquartett und eine Panflöte ist natürlich immer noch eine ungewöhnliche Kombination, zumal das uralte Blasinstrument, in seiner Grundform seit etwa vier Jahrtausenden im menschlichem Gebrauch, in der klassischen Musik des Abendlandes lange Zeit so gut wie keine Rolle gespielt hat – die Vogelstimmenimitation im bekannten Lied des Papageno aus der „Zauberflöte“ mag als Ausnahme gelten. Die Panflöte oder Syrinx ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Einzelflöten beziehungsweise Röhren (bei der von Matthias Schlubeck vorzugsweise verwendeten Altpanflöte zweiundzwanzig) von kontinuierlich zunehmender Länge mit einem Tonumfang von drei Oktaven der diatonischen Tonleiter.

Zusätzliche Halbtöne können vom Spieler mit einer speziellen Blastechnik und Mundstellung erzeugt werden. Wie die Blockflöte gibt es die Panflöte in den verschiedensten Tonlagen von Sopran bis Kontrabass – ein solch kurioses und ungefüges Instrument wurde von Schlubeck ebenfalls solistisch kurz vorgestellt, wegen seines eher unbefriedigenden Klanges kommt es freilich nur in seltenen Fällen zum Einsatz.

Einer der weltbesten seines Fachs

Noch viel mehr Interessantes bekam man bei den – zwischen die rasch aufeinander folgenden Programmnummern eingestreuten – Erläuterungen des 1973 geborenen Panflöten-Ausnahmevirtuosen Matthias Schlubeck zu hören, der seit rund zwei Jahrzehnten zu den Weltbesten seines Fachs zählt.

Naturgemäß spielt beim Erlebnis dieser ungewöhnlichen Musikerpersönlichkeit nicht nur die rein künstlerische Leistung eine Rolle, sondern auch die Bewunderung darüber, wie er aus seiner angeborenen Behinderung (er wurde ohne Unterarme und Hände geboren) den Antrieb zu herausragenden Leistungen auf ganz unterschiedlichen Feldern (so war er schon mehrfach Sieger in Schwimmwettbewerben der Paralympics) bezog. Freilich tritt dieser Aspekt im Lauf des Konzerts immer mehr zurück, man hört bald nur noch zu, gebannt von der der technischen Brillanz, Energie und zugleich scheinbaren Mühelosigkeit, wie er beispielsweise die Rache-Koloraturen der „Königin der Nacht“ oder diejenigen aus Bachs populärer „Badinerie“ (aus der h-moll Suite)produziert.

Dazu gab’s noch mehr Populäres und Unterhaltsames, ein kleines Konzert „für eine Stimme“ von Saint Preux (ein 1950 geborener französischer Komponist, eigentlich Christian Langlade), wirbelige Volkstänze aus Rumänien mit hochvirtuosen Vogelstimmen-Imitationen, den „Säbeltanz“ von Chatschaturjan, den bekannten Walzer von Schostakowitsch oder auch ein schwermütiges koreanisches Volkslied.

Begleitet wurde der Solist vom 1990 gegründeten, international renommierten „Gershwin“-Quartett mit Michel Gershwin an der ersten, Natalija Raithel der zweiten Violine, dem Bratschisten Juri Gilbo (der hier auch schon als Leiter des beliebten Petersburger Kammerorchesters zu Gast war und nächsten Februar in der gleichen Funktion wiederkehren wird) und der Cellistin Tatjana Drujan. Das Quartett verfügt über einen besonders warmen, sinnlich schönen und beseelten Klang, wie schon zu Beginn bei Mozarts Divertimento D-Dur deutlich wurde.

So richtig in ihrem Element war die Formation dann bei zwei Walzern von Fritz Kreisler, zwei schwungvollen ungarischen Tänzen von Johannes Brahms oder der russischen Volksweise „Schwarze Augen“, die freilich von dem Deutschen Florian Hermann stammt und in dem Natalija Raithel mit Farbenglut und Herzblut die erste Stimme übernahm.

Hinreißend klezmermäßig und doch kultiviert ging es abschließend bei „Wenn ich einmal reich wär“ aus Jerry Bocks Erfolgsmusical „Anatevka“ zu. Zwei Zugaben waren nach den mehrminütigen rhythmischen Ovationen im Rathaussaal Pflicht: Beim „Libertango“ von Astor Piazzolla blieb das Gershwin-Quartett unter sich, dann bekam Matthias Schlubeck noch einen letzten Auftritt, diesmal mit echter Klezmer-Musik, doch auch danach wurden die fünf Musiker vom begeisterten Publikum noch mehrfach aufs Podium „genötigt“. Thomas Hess

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019