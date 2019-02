Enis Maci in Mülheim

Die aktuelle Mannheimer Hausautorin Enis Maci (Bild) ist mit ihrem Stück „Mitwisser“ unter den Nominierten des renommierten Mülheimer Dramatikerpreis 2019. Das gab die Institution in Nordhein-Westfalen bekannt. Macis Stück, das auch am Eröffnungswochenende der Mannheimer Intendanz von Christian Holtzhauer gespielt wurde, ist in der Wiener Uraufführungs-Inszenierung von Pedro Martins Beja nominiert. Dennoch gratulierte Holtzhauer der 1993 geborenen Maci und den Wiener Kolleginnen und Kollegen gestern „herzlich“ und sagte: „Ich freue mich schon sehr auf die Uraufführung des nächsten Stückes von Enis Maci in der neuen Spielzeit am Nationaltheater.“

Weitere Einladungen ergingen an Sibylle Berg („Wonderland Ave“, Schauspiel Köln), Elfriede Jelinek („Schnee Weiss [Die Erfindung der alten Leier]“, Schauspiel Köln), Thomas Köck („atlas“, Schauspiel Leipzig), Konstantin Küspert („Der Westen“, ETA Hoffmann Theater Bamberg), Clemens J. Setz („Die Abweichungen“, Schauspiel Stuttgart) und Simon Stone („Eine griechische Trilogie“, Berliner Ensemble). Der Gewinner erhält 15 000 Euro. Eine Jury aus Kritikern und Theaterschaffenden entscheidet. dms (Bild: Alkhodari)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019