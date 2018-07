Enis Maci wird neue Hausautorin

Anzeige

Enis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, wird ab Herbst Nachfolgerin des US-Amerikaners Noah Haidle am Goetheplatz. Das gaben die Freunde und Förderer des Mannheimer Nationaltheaters, die die Position in der Nachfolge Schillers seit 1996 finanziell unterstützen, schon vor einer offiziellen Vorstellung im Theatermagazin bekannt. Maci studierte Literarisches Schreiben in Leipzig und erhielt 2010 den Förderpreis des Literaturbüros Ruhr. Für ihren Stückentwurf „Mitwisser“ wurde sie 2017 in Wien mit dem Hans-Gratzer-Stipendium ausgezeichnet. rcl