Enjoy Jazz plant Konzerte

Enjoy Jazz will die ursprünglich für November geplanten Veranstaltungen im Dezember nachholen. Das hat das Festival am Montag bekanntgegeben. Demnach soll am Mittwoch, 9. Dezember, der Pianist Jens Thomas im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus gastieren. Am Samstag, 12. Dezember, ist dort der Auftritt von Lömsch Lehmann/Matthias Debus/Erwin Ditzner mit ihrem Richard-Wagner-Programm geplant. Für den 13. Dezember sind in der Mannheimer Christuskirche die zwei Solokonzerte von Michael Wollny (beide ausverkauft) terminiert. Am Montag, 14. Dezember, soll in der Wollfabrik Schwetzingen das Konzert von NM3 stattfinden. Bereits gekaufte Karten seien für die neuen Termine gültig, heißt es. Weitere Termine seien für 2021 geplant (Infos: www.enjoyjazz.de). gespi

