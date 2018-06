Enorme sprachschöpferische Fantasie

Anzeige

Jochen Malmsheimer, der unlängst mit seinem aktuellen Programm im sehr gut besuchten Engelsaal des Kunstvereins Tauberbischofsheim debütierte, sieht nicht unbedingt so aus, wie man sich einen zünftigen Kabarettisten/Comedian von heute vorstellt, aber er stellt etwas vor:

Ein dunkelblond vollbärtiger, schwergewichtiger und etwas tapsig daherkommender Bär von einem Mann (ganz der Typ „westfälische Eiche“), von eindrucksvoller Körperlichkeit und noch weit eindrucksvollerer Stimme: Eine aus tiefsten Tiefen hervorbrechende Stimmgewalt mit einem Einschlag dräuender Dämonie – wenn er unversehens mit entfesselter Wut losbrüllt, fährt einem unwillkürlich der Schreck in die Glieder – und dabei von einer Artikuliertheit und Wandlungsfähigkeit in Hinsicht Dynamik, Phrasierung usw., die einem Opernsänger alle Ehre machen würde.

Sprachgewalt

Dass der gelernte Buchhändler (Jahrgang 1961) trotzdem nicht als Hagen oder Rocco die Bühne eroberte, sondern im vergleichsweise leichteren Fach der Kleinkunst (unter anderem als „Hausmeister“ in „Neues aus der Anstalt“) reüssierte, muss mit einer anderen Eigenschaft zusammenhängen: Nämlich seiner schon fast lutherischen Sprachgewalt, einer souveränen Beherrschung der deutschen Sprache (heutzutage auch für einen Profi-Kabarettisten zwar wünschenswert aber keinesfalls selbstverständlich) und dazu eine enorm sprachschöpferischen Fantasie in Verbindung mit satirischer Schärfe und Treffgenauigkeit, die ihm in der bunten deutschen Kabarett- und Comedyszene von heute so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal beschert hat.