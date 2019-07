Enorme Tiefe der Seele

Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade alias Carminho. © Maltoni

Der Fado sei mehr als Musik, sagt Carminho. „Er ist ein Instrument, um aus dem Herzen zu sprechen.“ Und in der Tat: Es scheint uns, als wären diese traditionsverbundenen Lieder geradewegs aus der der Tiefe der portugiesischen Seele gewachsen, so wie Carminho sie bei ihrem Auftritt auf der Mannheimer Seebühne singt – voller Hingabe und mit überwältigender Klangfülle. Sie singt aus dem ganzen Körper, mit loderndem Feuer und zarter Sanftmut und in all den Schattierungen, die miteinander vereint die Farbe des Lebens bilden: Leidenschaft und Liebe, Wehmut und Schmerz, Finden und Verlieren.

700 Zuschauer begeistert

Mit ihrem Auftritt vor rund 700 Zuschauern bestreiten die portugiesische Musikerin und ihre Band den Auftakt der diesjährigen Seebühnenzauber-Reihe im Mannheimer Luisenpark. Die 34-Jährige gestaltet es dabei leicht, nachzuvollziehen, warum sie allerorten begeistert als „neue Stimme des Fado“ gefeiert wird und mit ihren Alben mehrfach auf Platz eins der portugiesischen Charts vertreten war. Ihr schlicht „Fado“ betiteltes Debüt hatte sie 2009 veröffentlicht, drei Jahre später gelang ihr mit dem Nachfolger „Alma“ der internationale Durchbruch.

Beim Konzert auf der Seebühne stellt Carminho mit „Maria“ ihren fünften und, wie zu lesen ist, zugleich persönlichsten Langspieler vor, auf dem sie das Gros der Songs selbst geschrieben und produziert hat. Es sei ein Album „über jeden“, erzählt sie, denn in Portugal trage fast jeder den althergebrachten Namen Maria – „sogar die Männer“.

Was übrigens auch für Carminho selbst gilt, die bürgerlich Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade heißt. „Maria“ sei damit zugleich ein Album über Tradition, über den Fado („die älteste Musikform, die uns repräsentiert“) und ebenso darüber, womit wir uns in der Gegenwart auseinandersetzen müssten.

Einer der schönsten Songs, die Carminho und ihre vier formidablen Musiker (an Konzertgitarre, Fado-, Pedal-Steel- und E-Gitarre sowie akustischer Bassgitarre) davon präsentieren, ist „Mulher Vento“ – ein Lied, über eine Frau, die die „Stimme des Windes“ besitzt. Carminho verquickt darin Stärke und Entschlossenheit mit sehnsuchtsvoller Zärtlichkeit, während sich die mit Geigenbogen gespielte Pedal-Steel-Gitarre zu einem fernen Raunen erhebt und Stahl-besaitete Fado-Gitarre ihren flirrend perlenden Mandolinenklang in den Abendhimmel fächert.

Starke unverstärkte Zugabe

„Bom Dia, Amor“ ist ein anderes sehr schönes Lied, das von einer „Maria“ berichtet. Sie ist eine an Tuberkulose erkrankte und an ihr Zimmer gefesselte junge Frau, die dem Mann, der jeden Tag an ihrem Fenster vorbeigeht, ein lebensvolles „Guten Morgen, Liebster“ zusingt. Bei der berührenden Ballade „Estrella“ begleitet sich Carminho später allein auf der elektrischen Gitarre, und die Zugabe nach rund 90 Minuten singt sie ohne Mikrofon. Da ist es dann noch einmal genau zu hören: eine große Stimme – die das Publikum mit großem, im Stehen gespendeten Applaus verabschiedet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.07.2019