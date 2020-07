Entdeckungstour im Taubertal

Radwandern, Natur, Kulinarik und Kultur – in der zweiten Folge der „SWR Treffpunkt-Sommerreise“ entdeckt Hansy Vogt das Taubertal auf dem E-Bike. Schließlich ist die 100 Kilometer lange Route von Wertheim bis nach Rothenburg der beliebteste Radweg im Land. Aber es geht auch mit dem Kanu, wenn die Tauber genügend Wasser führt. „Auffällig ist“, so der SWR in einer Pressemitteilung , „dass in den letzten Jahren viele historische Gebäude entlang der Tauber liebevoll zu Urlaubsdomizilen umgebaut wurden: der Bahnhof in Gamburg, die Creglinger Stadttürme, das alte Wasserschloss von Reinsbronn. Dort“, so der SWR, „kann man diese geschichtsträchtige Gegend besonders intensiv erleben. Rothenburg ob der Tauber mit seinem einzigartigen mittelalterlichen Stadtbild leidet in Corona-Zeiten unter dem Ausbleiben der vielen Touristen aus Asien und Amerika und bietet daher ein ungewohnt ruhiges Bild. Die Stadtbewohner öffnen jetzt für Besucher ihre privaten Gärten. Ein einzigartiges Backstage-Erlebnis in Deutschlands Romantik-Metropole.“ sk

