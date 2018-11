„Entweder-Oder-Lösungen führen zu Polarisierung und Gewalt“

Mannheim.Als fünfte Gäste der Mannheimer Reden appellieren Aleida und Jan Assmann im Nationaltheater Mannheim an das Pflichtgefühl des Menschen. Im Gespräch mit Moderator Martin Schult vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels entsteht dabei ein Diskurs darüber, was die Gesellschaft, Europa und die Erdbevölkerung zusammenhalten könnte – die Diskussion in Auszügen.

Die fünfte Mannheimer Rede bestand aus einem Austausch zwischen den Friedenspreiträgern Aleida und Jan Assmann sowie dem Moderator Martin Schult. Immer wieder wurden die Reden früherer Friedenspreisträger eingespielt: Karl Jaspers, Nelly Sachs, Siegfried Lenz, Martin Walser, Péter Esterházy und Saul Friedländer kamen so zu Wort, aber auch der ägyptische Dichter Chacheperreseneb, der etwa 1800 vor Christus lebte. Hier wird der Dialog auszugsweise wiedergegeben, die Fragen stellte Martin Schult.

Ihr habt in eurer Rede auch Bezug auf Karl Jaspers und Hannah Arendt genommen. Warum habt ihr dieses Paar ausgewählt?

Video Lokales Mitschnitt der "Mannheimer Rede" von Aleida und Jan Assmann Mannheim, 25.11.2018: Ein Mitschnitt der "Mannheimer Rede "im Nationaltheater von Aleida und Jan Assmann. Wir bitten zu entschuldigen, dass das Ende der Veranstaltung nicht aufgezeichnet wurde.

Aleida Assmann: Hannah Arendt hat ihre Rede ja in der Form gehalten, dass sie ihren Lehrer noch mal gerühmt hat. Was in ihrer Rede zu finden ist, ist wirklich eine Ergänzung und das ist ein Konzept von Öffentlichkeit, was sie an Jaspers illustriert. Und Jaspers war ja der erste deutsche Philosoph, der positiv zum Thema Öffentlichkeit stand. Er hatte ein Vertrauen und eine Hochschätzung gegenüber der Medien, was andere Philosophen nicht hatten. Und das war für Arendt wichtig und sie hat wunderschöne Worte gefunden, um das deutlich zu machen. Und da beziehen wir uns auch drauf. Wie hat sie das also beschrieben? Sie hat gesagt: Jaspers war derjenige, der in der NS-Zeit absolut isoliert war, weil er eine moralische Integrität hatte. Aber er war nicht vereinsamt, weil er seine Texte um sich hatte, mit denen er im Austausch stand. Und diese Möglichkeit, sich über Bücher und Texte Zeitgenossen zu schaffen, das ist die große Chance, die man hat, wenn man eine Bibliothek betritt. Und so haben es auch die Humanisten der frühen Neuzeit gehalten, die anfingen, sich Bibliotheken anzuschaffen. Ein „Geistergespräch“ wurde das genannt. Hannah Arendt nimmt den Begriff des „Geisterreichs“ wieder auf und erklärt, dass es eigentlich ein Reich ist, in das jeder kommen kann, aus jedem Ursprung – jenseits aller Beschränkungen. Natürlich ist es ein elitäres Reich, man muss erst einmal eine Bibliothek haben und man muss lesen können. Vielleicht ist das Internet ein stückweit eine Erfüllung dieses Versprechens... Aber auf alle Fälle hat sie gezeigt, dass man sich über Ländergrenzen und Jahrhunderte hinweg vergesellschaften kann und sich dadurch auch die eigene Identität verstärkt. Und im Grunde ist das schon eine wunderbare Beschreibung dessen, was wir dann „kulturelles Gedächtnis“ genannt haben.

Sind die Errungenschaften Wahrheit, Friede, Freiheit gefährdet?

Jan Assmann: Ja, also diese Klage können wir wirklich anstimmen: Die Wahrheit gilt nicht. Auf der einen Seite haben wir einen Wahrheitsfanatismus von Salafisten usw. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Verlogenheit ... Na ja, sagen wir mal vom Westen. Und bei uns greift das eben sehr stark um sich, und wie wichtig es ist, an der Wahrheit festzuhalten, das ist das, was Chacheperreseneb und Jaspers fordern. Und da muss ja was dran sein, wenn das immer wieder auftaucht. Und dieser Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge beschäftigt uns noch immer. Und immer mehr.

Wir haben es ja heute immer mehr mit „Fake News“ (falschen Nachrichten, Anm.) zu tun. Alles ist so unübersichtlich und man muss sich irgendwie positionieren.

A. Assmann: Genau darin könnte ja die Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustandes wirklich bestehen. Dass wir eine unglaublich komplexe Welt-Situation haben und dass wir jetzt einen Druck verspüren, auf diese Komplexität mit Entweder-Oder-Lösungen reagieren zu müssen, was am Ende zu einer Polarisierung und zu Gewalt führt. Und der Dreiklang dieser Worte: „Wahrheit, Frieden, Freiheit“ ist unglaublich vollmundig. Das kann man schon gar nicht mehr ergreifen, das ist so groß. Doch dann werden diese Unwahrhaftigkeiten so genau getroffen und man hat sofort etwas vor Augen. Das ist eine besonders lebendige Passage bei Jaspers’ Rede. Und wir sehen, dass wir noch immer an diesem Problem hängen und dass wir diese Entweder-Oder-Lösungen verlassen müssen. In meinen Büchern versuche ich genau das aufzuzeigen: dass es auch einen dritten Weg gibt.

Was versteht Jaspers unter „Achsenzeit?

J. Assmann: Ja, wir haben ja gehört, dass Jaspers die Nazizeit in einer Art innerer Immigration verbracht hat. Er hatte Redeverbot und Veröffentlichungsverbot. Also hat er sich zurückgezogen und hat etwas entwickelt, was er „Weltphilosophie“ nannte. Und er hat zum Beispiel Konfuzius gelesen, was für ihn zum Erweckungserlebnis wurde. Da hat er einen verwandten Geist entdeckt, denn dem geht es auch um eine Wahrhaftigkeit. Und das hat Jaspers auf den Gedanken gebracht, dass die alten Philosophen eigentlich Zeitgenossen waren, die eine geistige Welt geschaffen haben, die Verständigung ermöglicht. Und das entspricht genau dem, was Hannah Arendt als „Geisterreich“ bezeichnet hat, zu dem zum Beispiel auch die chinesischen Philosophen gehören. „Humanitas“ nannte Hannah Arendt das auch. Und da müssen wir hin, um Krieg und Lüge zu überwinden. Und das wurzelt für Jaspers in der „Achsenzeit“, das entsteht im fünften vorchristlichen Jahrhundert. Das ist eine große Idee.

Ich würde jetzt gerne auf das Buch von Aleida „Der europäische Traum“ zu sprechen kommen. Das beginnt im Grunde damit, dass es einen Gründungsmythos für die EU gegeben hat, der sich vor allem auf Zeit zwischen 1933 bis 1945 bezieht.

A. Assmann: (...) Wenn vom „europäischen Traum“ die Rede ist, meine ich nicht etwas Vages und schon gar nicht etwas Irreales, sondern ich meine etwas sehr Praktisches. Ich bin auch nicht Optimist oder Pessimist, sondern etwas Drittes. Mir geht es um die Mobilisierung von Ressourcen, die wir haben, die wir aber vergessen oder nicht nutzen. Und der Begriff des „europäischen Traums“ ist eine Analogie zu dem Begriff, den Sie alle kennen: der „amerikanische Traum“. Der ist ein Gründungsmythos für das Selbstbild der Amerikaner, der sich auf die Zukunft bezieht, auf einen Traum, nicht auf die Vergangenheit. Und Europa braucht seine Geschichte, braucht sein Wissen. Denn aus der Erfahrung der beiden Weltkriege sind Lehren gezogen worden, die die Gründung Europas möglich gemacht haben. Und es sind diese Lehren, die sich erweitert haben, auf die wir uns heute wieder gründen müssen. Und das ist mir besonders sinnlich bewusst geworden bei der Betrachtung der europäischen Fahne: zwölf Sterne, total symmetrisch, total stabil. Was hält diese Sterne eigentlich davon ab, aus dieser schönen Kreisbahn herauszufallen? Und da ist mir aufgefallen, dass die Mitte dieser Fahne leer ist, da ist eine große leere Mitte. Ich wollte wissen: Was ist eigentlich im Zentrum? Und da fiel mir eigentlich nur der Euro ein. Und das ist vielleicht zu wenig. Da kam ich auf die Idee der vier Lehren aus der Geschichte: Die Friedensmission: Wie kann man aus Feinden friedliche Nachbarn machen? Die zweite Lehre ist: Wie kann man aus Diktaturen Demokratien machen? Die dritte Lehre ist die Lehre einer selbstkritischen Erinnerungskultur, ich nenne es auch die Lehre der historischen Wahrheit. Und die vierte Lehre sind die Menschenrechte, die wirklich erst in den späten 70er-Jahren umgesetzt wurden, als es unabhängige NGOs (Nichtregierungsorganisationen) gab. Und diese vier Lehren sind etwas, womit sich die EU ausgerüstet hat, womit sie zukunftsfähig geworden ist.

„Niemand kann die eigenen Probleme allein lösen. Es ist unter anderem eine Konsequenz der bereits gestellten deutschen Fragen, dass wir unsererseits keine Fragen stellen, die sich auf uns beziehen. Und unter anderem können die Deutschen wegen unseren nicht gestellten Fragen die noch fehlenden Fragen nicht stellen. Die Deutschen haben die eigenen Vergehen beim Namen genannt, die eigenen Leiden haben sie nicht beim Namen genannt. Die eigenen Missetaten durch die deutschen Missetaten zu verdecken, ist eine europäische Gewohnheit. Der Hass gegen die Deutschen ist Europas Fundament in der Nachkriegszeit.“ Das hat Péter Esterházy 2014 gesagt.

A. Assmann: Wow. Also, dazu möchte ich ein paar Sätze sagen. Sowas kann natürlich Péter Esterházy sagen, der war ein unabhängiger Poet. Dass es aber einen Konsens gab nach 1945, dass es ein neues Europa geben soll, das lässt sich auch bei anderen finden. Aber es gibt eine Art Erinnerungsgraben zwischen den unterschiedlichen Nationen. Es ist nie zu einer vollständigen Aussöhnung gekommen.

Was war eigentlich genau der „Historikerstreit“?

J. Assmann: Also, aufgelöst hat diesen Streit unter anderem Ernst Nolte, auf den bezieht sich Siegfried Lenz in seiner Rede. Und Ernst Nolte hat diese Verbindung hergestellt: „Hitler reagiert auf die asiatische Tat.“ Das war das Stichwort. Russland, Stalin mit seinen Vernichtungsmaßnahmen. Und von daher sind die KZs und Auschwitz zu verstehen, das war Nolte. Er sollte in Frankfurt einen Vortrag halten und wurde ausgeladen, und dann versuchte er, sich im Jahr 1986 in der Zeitung zu rechtfertigen. Und das war der Startschuss. Aber der eigentliche Skandal war ein Buch des Historikers Andreas Hillgruber mit dem Titel „Zweierlei Untergang“ – da setzt Hillgruber den Untergang des Deutschen Reiches und den Untergang des europäischen Judentums parallel. Und das ist eine schreiende Dissonanz. Das europäische Judentum ist nicht untergegangen, das ist vernichtet worden. Und das Deutsche Reich i s t untergegangen an seinem eigenen Wahnsinn. Da gibt es keine Parallelen. Und so entstand dieser Streit, der uns sehr beschäftigt hat. Und dann berichtet Saul Friedländer in der „Zeit“ von einer Einladung in Berlin, wo die Gastgeber die Taktlosigkeit besessen hatten, einen Wein zu servieren aus dem Jahr 1943... Da kam diese ganze Empfindlichkeit zu Tage, an die man damals nicht dachte, die man heute aber natürlich zu respektieren gelernt hat. Darüber berichtete Friedländer in der „Zeit“, also da explodierten Spannungen und brachten uns auf den Weg zur Erinnerungskultur.

Wir vertiefen das mit der Erinnerungskultur noch. Hier ein Ausschnitt aus Martin Walsers Rede von 1998: „Das fällt mir ein, weil ich jetzt wieder vor Kühnheit zittere, wenn ich sage: Auschwitz eignet sich nicht, dafür Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets. Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft?“ Walser sagt ja, dass sich Auschwitz nicht als Moralkeule eignet...

A. Assmann: Ja, das wird auch weiter so bleiben. Man hat ja bei beiden Stimmen – Siegfried Lenz und Martin Walser – einen großen Unterschied gehört. Also, Walser hämmert seine Worte ein. Das geht unter die Haut. Da kann man sich gar nicht entziehen. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, zum Thema „Erinnerungskultur“. Da geht es immer um Rituale. Inzwischen haben wir ein Unbehagen, das von rechts kommt und ganz anders gelagert ist. Siegfried Lenz hat ja immer noch analysiert und erklärt... Und was wir über den Historikerstreit nicht wissen: Saul Friedländer hat den eigentlich ausgelöst. Der war zu Gast bei Ernst Nolte. Und der soll Friedländer seine These serviert haben, und darauf ist Friedländer aus der Fassung geraten und hat das Haus fluchtartig verlassen. Danach hat er was dazu geschrieben. Also, er war eigentlich der Auslöser der Geschichte. Aber quasi als unsichtbarer Anstoß. Und was dieser Streit aber zeigt: Historisches Wissen ist nicht gleich Auseinandersetzung. Und das versuchen wir in der Erinnerungskultur zu verbinden. Also dieser wichtige Spalt zwischen „history“ und „memory“ hat sich damals aufgetan, um es zusammenzufassen. Ich habe mich sehr viel mit Walsers Rede beschäftigt und auch persönlich mit ihm gesprochen und er hat sich schon sehr stark inzwischen davon abgewandt und vieles bereut, was er damals gesagt hat. (…) Was für mich noch mal ganz besonders deutlich geworden ist, ist die Perversion des Walser-Wortes. Was er gemacht hat, war ja eine Umkehrung. Er meinte ja, dadurch, dass wir diese Bilder des Leidens der Juden bekommen, geht es uns schlecht. Und gegen diese Bilder sträuben wir uns. Wir werden Opfer dieser Bilder von Gewalt. Und das ist die Perversion.

J. Assmann: Also Auschwitz kann man nicht verstehen. Das ist völlig richtig. Und trotzdem kann man sich in die Rolle der Opfer einfühlen. Diese Identifikation mit den Opfern der Gewalt. Wenn man das hört, das geht einem sofort zu Herzen. Dieser Kontakt ist unmittelbar da. Was Martin Walser angeht, hat er auf den unheilvollen Zusammenhang von Erinnerung und Anschuldigung aufmerksam gemacht. Die Erinnerung wurde damals als Anschuldigung empfunden: „Ihr Alten habt das verbrochen!“ Aber das hat sich aufgelöst inzwischen. Aber was die Moralkeule angeht: Wer hat denn eigentlich angefangen, die Moral so schlechtzureden? Und da würde ich sagen: Nietzsche. Der bezeichnete die Moral als eine Art vergiftender Medizin, das Moralin, das den öffentlichen Diskurs vergiftet. Er wollte, dass aus dem öffentlichen Diskurs die Moral ausgebürgert werden sollte. Und das ist einfach falsch. Genau das ist das Thema. Der öffentliche Diskurs, der die Politik begleitet, hat eben genau diesen moralischen Standpunkt zu vertreten. Und jetzt gibt es ja auch wieder diese Stimmen, die wieder von Moralin reden und einen als naiv bezeichnen. Und da steht auch Walser in der Tradition von Nietzsche und verunglimpft die Moral.

