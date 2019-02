Entwürfe neuer Wohnwelten

Der Ausstellungsbesucher steht zunächst etwas ratlos in der Halle des Mannheimer Kunstvereins. Unter dem nicht gerade informativen Titel „Städtisches Werkzeug“ ist dort eine Ausstellung aufgebaut, bei der verschiedene modellartig Objekten, sowie Zeichnungen und Installationen in einem eindrucksvollen Ensemble zusammenwirken.

In der Mitte der Halle hängt ein riesiges Rundzelt von der Decke herab, das aus einer dünnen, silbrig-goldenen Schutzfolie besteht, wie man sie von größeren Katastrophen her kennt. In Mannheim wurden in diese Folie unregelmäßige Löcher eingeschnitten, so dass von innen die Außenwelt wahrnehmbar bleibt. „Diffuser“, so der Titel jenes eigens für die Mannheimer Kunsthalle geschaffenen Werks, verändert die Lichtverhältnisse innerhalb des großen Raums und bietet neue Wahrnehmungsmöglichkeiten.

Bei den konstruktiv anmutenden Zeichnungen denkt man an Alexander Rodschenko und Waldimir Tatlin, die in der Zeit der russischen Oktoberrevolution ganze Städte planten. Tatsächlich, bestätigt Manfred Ortner, schwang etwas von jenem Geist in den Arbeiten der Architekten-Künstler-Gruppe Haus-Rucker-Co mit, der diese Ausstellung zu verdanken ist. Manfred Ortner ist einer dieser Künstler, der solche Ideen auch heute noch vertritt. Er hat in Wien Kunst studiert und lehrt heute an der Fachhochschule Potsdam das Fach Entwerfen.

Seine in den 60er Jahren gegründete Architekten-Künstlergruppe wollte die Kunst neu erfinden, was ihr zu einem gewissen Grad auch gelang. Diesen Anspruch hatten in dieser Zeit allerdings viele. Aber während die meisten Fluxuskunstwerke heute längst verrottet sind, sind manche der Haus-Rucker-Co Künstler auch heute noch im öffentlichen Raum präsent, so das „Rahmenwerk“ gegenüber der Kassler Wilhelmshöhe, das bei der Documenta 1977 Furore machte.

Am Menschen orientiert

Die in der Zeit des Wiener Aktionismus gegründete Gruppe hatte sich schnell auf New York und Düsseldorf erweitert und dort teilweise Projektideen realisiert, die zunächst einmal mit dem Zeichenstift über verschiedene Stadien entwickelt wurden. Auf genau diesen teilweise sehr großformatigen Blättern können die Besucher im Kunstverein bewundern und sehen, wie akribisch sich Manfred Ortner und seine Kollegen dem Thema Raum und Gestaltung näherten. Dabei hat er fest im Blick die „Zweite Natur“, nämlich die Stadt, die der Mensch als eine Art Gegenmodell in die erste Natur stellt. Ziel war es, beide Naturen miteinander zu versöhnen, was bei manchen, leider nicht realisierten Modellen, zumindest in der Theorie, überzeugend gelang. „Wir wollten keine Skulptur, die irgendwo in einer Werkstatt entstanden ist, an einem beliebigen Ort implantieren, sondern wir wollten mit dem Ort selbst arbeiten“, so Ortner. Bei „Passage“, einem Modell, das leider nicht zur Ausführung kam, ist eine Vertiefung mit Treppe auf einem Platz ausgeführt.

In einer dynamischen Kreisbewegung werden die Fußgänger durch diese quer über einen Platz geleitet. Überdacht ist das Ganze mit einer zeltartigen Decke, die an manchen Stellen durchbrochen ist. Ganz charakteristisch hier und auch bei anderen Modellen, das „Bushäuschen“, wo man sich niederlassen und beobachten kann, was diese spezielle Platzarchitektur bei den Nutzern bewirkt.

„Der Gruppe Haus-Rucker-Co, die 1992 aufgelöst wurde, ging es um Bewusstseinserweiterung“, erzählt Hortense Pisano, die zusammen mit Martin Stather die Mannheimer Ausstellung kuratierte. „Man hatte damals schon den Gegenentwurf zur autogerechten Stadt im Sinn, an dem man heute immer noch feilt. Eine Stadt für Menschen wollte man bauen, die auch der Naturerfahrung Raum gibt.“

Bauen mit Pflanzen und Wasser

Gezeigt wird dies auch an einem Modell mit Pflanzenfassade, wie sie die Architekten-Künstler-Gruppe bereits in den 1970er Jahren entwickelt hatte. Auch Wasserwände gehörten in jenem Jahrzehnt schon in das Programm des kreativen Kollektivs. Manche der Ideen hatten durchaus ihre Nachwirkungen und einen Einfluss auf Gebäude, die dann tatsächlich realisiert worden sind, freilich nicht als Kunstwerk, sondern als Baukörper.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019