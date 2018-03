Epochales Rockalbum

Anzeige

Mit ihren Glitzeranzügen, Kunststoffjacken und Federboas sah die britische Band Roxy Music 1972 aus, als käme sie von einem anderen Stern. Und ihre Musik klang auch so. Es war eine unerhörte Mischung aus nahezu allem, was es bis dato in der Popmusik gegeben hatte: Rock-’n’-Roll-Nostalgie, Country-Sentimentalität, Balladen-Schmalz, harte Riffs, psychedelische Gitarren-Exkursionen – und noch vieles mehr: Andy Mackay brachte klassische Oboen-Schnörkel in Spiel, Brian Eno verstörende Geräusch-Attacken am Synthesizer. Jetzt ist das epochale Debütalbum der Band mit dem ikonischen 50er-Jahre-Pinup-Cover wieder erschienen, im DeluxeFormat als Doppel-CD und auf LP.

Es war das erste postmoderne Werk der Popgeschichte, das nicht Authentizität zelebrierte, sondern artifizielle Zitatkunst. Keiner verkörperte diesen Ansatz so meisterhaft wie der in vielen Identitäten schillernde Frontmann Bryan Ferry. Die Zusatz-CD mit bislang unveröffentlichten BBC-Aufnahmen ist eine grandiose Zugabe: Denn live waren Roxy Music noch viel kompromissloser als auf Platte. Diese Musik klingt heute noch radikal.

