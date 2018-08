Erdiger Rock ist immer noch die beste Kur

Anzeige

Die Hannoveraner setzten auf ihrer aktuellen „Crazy World“-Tour, die nun rund zehn Jahre nach Ankündigung ihres Abschieds von den Bühnen dieser Welt die Band immer noch vors Publikum zieht, auf ein Greatest-Hits-Programm. Das fiel mit einer Spielzeit von knapp zwei Stunden verhältnismäßig knapp aus.

Man mag es den „Scorpions“ aber nachsehen, machte doch gerade Klaus Meine in der ersten Hälfte des Konzerts den Eindruck, etwas wackelig auf den Beinen zu sein und am Mikro nicht immer 100 Prozent zu geben.

Das änderte sich schlagartig nach dem Drum-Solo des erst vor wenigen Monaten zur Band dazu gestoßenen Mikkey Dee. Der ehemalige Motörhead-Schlagzeuger ließ eine Einlage vom Stapel, die direkt in die 70er-Jahre zurück versetzte, als solche Nummern noch zum Grundkonzept eines Rock-Konzerts gehörten – inklusive Abheben in die Luft. Dees ehemaliger Band huldigte Deutschlands erfolgreichster Rock-Export dann auch mit dem Song „Overkill“, bei dem der verstorbene Kult-Rocker Lemmy auf der Leinwand erschien.

Nach Mikkey Dees Solo kamen die „Scorpions“ wieder mit „Blackout“ auf die Bühne, und Klaus Meine schien wie ausgewechselt.

Es folgten noch einmal die ganz großen Scorpions-Hits, vorwiegend vom 84-Album „Love at first sting“: „Big City Nights“, „Still loving you“, „Rock you like a hurricane“ – genau das wollten die begeisterten Fans hören, da ging es dann auch richtig zur Sache. ele

