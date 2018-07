Erfahrung von Leid thematisiert

Anzeige

Eines zeichnet das Festival Freier Tanz im Delta besonders aus: Es vereint alle Generationen von Tänzern und Choreographen auf einer Plattform für den zeitgenössischen Tanz. Persönlichkeiten mit langer Schaffenszeit im Rhein-Neckar-Delta treffen hier auf junge, am Beginn ihrer Laufbahn stehende Nachwuchskünstler. Die Generation dazwischen ist schon eine Weile dabei und nimmt gerade ihren Platz in der Szene ein. Diese Mischung bietet eine große Bandbreite an Tanzkunst, die mal ausgereift und erfahren, mal unfertig und auf der Suche wirkt.

In sein Herz hat er seine Geburtsstadt Washington, D.C. nicht eingeschlossen, aber seinen Eltern verdankt Luches Huddleston JR einiges. Denn zum Ballett, so erzählt der Künstler in „Wussup“, haben sie ihn ab dem dritten Lebensjahr begleitet. Aber Huddleston JR, der in Mannheim lebt und in der Delta-Metropole eine Tanzkarriere vorweisen kann, die sich nach mehr als zwei Jahrzehnten weiter fortschreibt, hält sich nicht zu lange bei Wörtern auf. Er benutzt sie vielmehr als Einstieg in sein getanztes Gegenargument. Und das richtet sich gegen alle rassistischen Äußerungen um seine Hautfarbe. „Before you call me nigger …“ („Bevor ihr mich ‚Nigger‘ nennt“), erzähle ich euch etwas über mein Leben. Etwa, dass er die Natur liebt und die Musik von Mozart. Aber Huddleston JR tanzt nicht nur über das, was er liebt. Vielmehr fügt er seiner Choreographie subtil Geschichten von Gewalt ein – zeigt einen gemarterten Körper – aber überlasst diesen Formen nicht die Bühne. Ohne rührselig zu erscheinen, bezieht Huddleston JR in „Wussup“ Stellung zu Vorurteilen und Rassismus.

Vom Krieg gezeichnete Figuren

Zeit und Ewigkeit sind Themen einer Arbeit von drei jungen, sich in Mannheim organisierenden Künstlern. Ihr Konzept beruht auf drei verschiedenen Choreographien, die in „aeon“ zusammengeführt werden. Amelia Eisen, Kirill Berezovski und Mike Blanz lassen ihre Akteure in einer jeweils eigenen Dynamik tanzen: Eine Figur zeigt sich rastlos getrieben, eine andere verhalten und statisch und eine dritte in alltäglichen Bewegungen gefangen. Noch sieht man dem Stück seine unausgewogenen Partien an. Bis zum Herbst wird es weiter ausgearbeitet und im Theater Felina-Areal Premiere feiern.