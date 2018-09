Erfinderin im feinen Hosenrock

„Niemand kannte sie“, sagt Manfred Metzner über Ré Soupault. Das galt zumindest für die frühen 1980er Jahre , als er dem Ehepaar Soupault zum ersten Mal in Heidelberg begegnete. Der Jungverleger Metzner traf dabei auf ungemein diskrete Menschen, die kaum Aufhebens um ihre künstlerischen Fähigkeiten und Meriten machten.

In der lauten Selbstvermarktungszeit von heute würden sie gewaltige Probleme haben. Aber in den 1920ern zählte Philippe Soupault, der später ein bekannter Journalist war, zu den Gründungsvätern des Surrealismus. Seine Gattin Ré, in Westpommern als Erna Niemeyer geboren, wirkte unter anderem als Fotografin, Modezeichnerin und Übersetzerin.

Mode für „Frauen aus dem Volk“

Dank Manfred Metzner, der nach ihrem Tod im Jahre 1996 auch ihr Erbe wurde, hat sich das inzwischen wieder etwas mehr herumgesprochen. Diesem Zweck dient jetzt auch die Veröffentlichung eines Buches mit Erinnerungen Ré Soupaults. Es endet zwar schon 1948, bietet aber trotzdem eine Überfülle an Begebenheiten, wie die Vorstellung des Bands im Heidelberger Kurpfälzischen Museum zeigt.

Soupault war eine Frau, die viele Leben lebte, sich in vielen Künsten übte. Auch in lebenspraktischen: Als Modezeichnerin etwa hat sie den Hosenrock erfunden, übrigens für „Frauen aus dem Volk“ – auch wenn ihn dann eher die feinen Damen kauften.

Umtriebige Weltbürgerin

56 Wohnadressen hatte Ré Soupault, sie waren auf die halbe Welt verteilt. Sie kannte jedermann, der in der künstlerischen Avantgarde etwas bedeutete, Man Ray, Fernand Léger und Sergei Eisenstein stehen nur stellvertretend. Die Memoiren haben einen unsentimentalen, knappen Duktus, werfen Schlaglichter, machen Momentaufnahmen, bei der Heidelberger Vorstellung reichert sie Manfred Metzner noch mit ungezählten kleinen Anmerkungen an. Wir sind am Ende fast erschöpft. Aber das Buch empfehlen wir natürlich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018