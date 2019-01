Erfolg durch Filmmusik

Frank Sinatra, Ray Charles, Miles Davis, Barbra Streisand – der französische Pianist, Komponist und dreifache Oscar-Preisträger Michel Legrand (Bild) arbeitete über Jahrzehnte hinweg mit den ganz Großen des Showgeschäfts zusammen. Nun starb der für seine Filmmusik berühmte Künstler am Samstag nach Medienberichten in seiner Heimatstadt Paris. Sein Tod löste Trauer bis hin zur Staatsspitze aus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte den Musiker ein „unerschöpfliches Genie“ und einen „der berühmtesten Schöpfer von Filmmusik“. Für den Filmsong „The Windmills of Your Mind“ von „Thomas Crown ist nicht zu fassen“ (1968) mit Steve McQueen und Faye Dunaway und die Musik zu den Filmen „Sommer ‘42“ (1971) und „Yentl“ (1984) mit Barbra Streisand wurde Legrand jeweils mit einem Oscar geehrt. dpa (Bild: dpa).

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019