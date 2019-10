Erfolg mit Kultfilm

Die Filmwelt trauert um Robert Forster (Bild): Der US-Schauspieler, der in dem Kultfilm „Jackie Brown“ mitspielte, ist am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an einem Hirntumor im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies bestätigte Forsters Sprecherin am Samstag.

Sein Todestag fiel mit der Veröffentlichung des „Breaking Bad“-Films „El Cami: no: A Breaking Bad Movie“ beim Streaminganbieter Netflix zusammen – es ist der Fortsetzungsfilm der Erfolgsserie. „Breaking Bad“-Hauptdarsteller Bryan Cranston brachte seine Bestürzung über Forsters Tod auf Twitter zum Ausdruck. „Ein reizender Mann und ein großartiger Schauspieler“, würdigte er seinen Kollegen.

Mehr als fünf Jahrzehnte stand Forster vor der Kamera. Sein Filmdebüt gab er 1967 an der Seite von Marlon Brando und Elizabeth Taylor in John Hustons „Spiegelbild im goldenen Auge“. Bekannt wurde er durch Hauptrollen in dem Science-Fiction-Hit „Das schwarze Loch“ (1979) und dem Horror-Schocker „Alligator“ (1980). dpa (Bild: dpa)

