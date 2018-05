Erfolgreiche Künstler aus der Region

Anzeige

Beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ waren wieder zahlreiche Musiker aus Mannheim und der Region erfolgreich. Der Wettbewerb fand zum 55. Mal statt, dieses Jahr in Lübeck. Mehr als 2600 Teilnehmer traten in fünf Altersgruppen (AG III: 13 bis 14 Jahre, AG IV: 15 bis 16 Jahre, AG V: 17 bis 18 Jahre, AG VI: 19 bis 21 Jahre, AG VII: 22 bis 27 Jahre) und zahlreichen Kategorien gegeneinander an.

Insgesamt sechs erste Preise konnten die Teilnehmer aus Mannheim und der Region abräumen. Lucia Enzmann (Mannheim, AG V) gewann in der Kategorie Gitarre. Die Sopranistin Ali Insan (Mannheim, AG III) konnte in der Kategorie Singstimme mit Klavier den Sieg erringen. Begleitet wurde sie von Teresa Thien-An Ho (Mannheim, AG III), die ebenfalls einen ersten Preis bekam. An der Blockflöte gewann der Heidelberger Mathis Wolfer (AG V). Auch aus Heidelberg kommt Yuka Hauser (AG III). Sie gewann gemeinsam mit Phuong Anh Dang (Wiesloch, AG III) den ersten Preis im vierhändigen Klavierspiel.

Viele zweite und dritte Preise

Darüber hinaus brachte der Wettbewerb fünf Zweitplatzierte Teilnehmer aus der Region hervor. Diese sind Carla Arndt (Mannheim, Klavier, AG IV), Johannes Wittmann (Mannheim, Klavier, AG III), Hasan Caglar (Wiesloch, Baglama – eine türkische Laute –, AG IV), Leena-Camille Harim (Heidelberg, Violine, AG IV) und Viktoria Ludchenko (Ludwigshafen, Klavier, AG IV).