Erfrischendes Konzert geboten

Sicher im Griff

Das Orchester hatte der Dirigent sicher im Griff, konnte es zur ausgewogenen Einheit führen. Zumeist hielt Minkowski sein mitreißend musizierendes Ensemble durch witzig gemeinte Kratzbürstigkeit bei guter Stimmung. In den langsamen Sätzen erlebte das Publikum einen geschmackvoll kultivierten Haydn, hatte in entspannter Gelehrsamkeit auch Spaß an dessen intellektuellen Verspieltheiten. Minkowski trieb seine Musiker stramm an, führte es forsch und entwaffnend keck nach vorn, stets als eine schmissige Gute-Laune-Musik. Er suchte seine Hörer nicht mit oberflächlichem Drive zu überreden, nahm sich bewusst nach jedem Formabschnitt und Satz Zeit zum Atmen. Die Menuette gestaltete er zu derben, aber lustvollen Tanzszenen. Johannes Hinterholzer am Horn entfachte mit ungezwungen heiterer Spielweise und seiner erstaunlich sicheren Intonation im Mozart-Konzert eine dynamisch fein ausbalancierte Tonkultur. Spontan griff dabei musikalische Heiterkeit um sich. Auf diesem Instrument zeigte sich der Hornist deutlich mehr als Sänger anstatt als Schmetterer. Er betörte gleichermaßen durch seine bemerkenswerten Lagato-Fähigkeiten wie durch seine zur Lyrik neigenden Gesangsszenen. Oberflächlich brillanter Klang schien ihn erfreulicherweise nicht zu interessieren. Im Dialog bot das Horn geschmeidig und beweglich den Streichern Paroli. Die Musiker aus Frankreich begeisterten von Anfang an auch mit ihrer tonschön blasenden Solistin auf der Flöte durch intensive und muntere Zusammenarbeit. Klaus Linsenmeyer

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018