Ergreifend und mit zarter Expressivität

Eine Mutter tröstet und befreit damit von aller Trübsal. Diese zentrale Weihnachtsbotschaft kleidete der französische Komponisten Jules Massenet in berückend schöne Klänge in seinem Oratorium „Die Heilige Jungfrau“. Im vorweihnachtlichen Ambiente der Würzburger Neubaukirche erklingt dieses Oratorium erstmalig in Würzburg, aufgeführt vom Monteverdichor, namhaften Solisten und der Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Matthias Beckert. Massenet gilt als Hauptvertreter der lyrischen französischen Opernromantik. Die Musik in seinem Oratorium ist eine Mischung aus impressionistischer Klangmalerei und zarter Romantik. Im Mittelpunkt von „La Vierge“ steht die Mutter Jesu. Im Dialog mit dem Engel Gabriel reflektiert sie entscheidende Stationen in ihrem Leben, die Verkündigung, die Hochzeit von Kana und die Kreuzigung Jesu. Die vierte Szene, Marias Himmelfahrt, kleidete Massenet in eines der ergreifendste Magnificats der Musikgeschichte. Maria singt aus weiter Ferne und tröstet die Apostel stellvertretend für die Menschheit. In dieser Schlussapotheose beweist Massenet seine Meisterschaft in der nuancierten Farbgebung und sein Gespür für die psychologische Wirksamkeit einer auf zartester Expressivität angelegten Orchestrierung. Mit hochkarätigen Solisten präsentiert der Monteverdichor Würzburg unter Leitung von Prof. Matthias Beckert seinen Konzertgästen wieder einen besonderen Konzertgenuss und verbreitet festlichen Weihnachtszauber. Konzertkarten gibt es im Musik- und Pianohaus Deußer, in Würzburg, Telefon 0931/804747555, oder auch unter konzertkarten@monteverdichor.com.

Die Aufführungen sind am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Neubaukirche Würzburg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018