Ergreifende Balladen

Zwei große Kerzenständer und eine Lichterkette: Der Bühnenaufbau für Anne Haigis im Capitol verbreitet Wohnzimmer-Atmosphäre. „Beschaulich wird es“, sagt die in Rottweil aufgewachsene Sängerin zur Begrüßung, „aber ein buntes Programm“. In der Tat: Die Laufbahn der Frau mit der großen Stimme kann sich sehen lassen: entdeckt von Jazzpianist Wolfgang Dauner, in den 80ern mit deutsch gesungenen Hits Gast in TV-Shows, später der Sprung in die USA, hin zu Country und Blues. Und heute ein „Best of“ in intimem Rahmen, Haigis mit Gitarre auf dem Barhocker, neben ihr Niklas Hauke an E-Piano und Keyboards.

Um ein Haar wäre der Auftritt geplatzt, erzählt Haigis. Beinahe hätte sie Hauke wegen eines entfallenen Bahnstopps verpasst – und das bei ihr, der Eisenbahnertochter, schwäbelt sie. Dann, im Hotel in Bruchsal, hat eine Gallenkolik sie niedergestreckt, doch mit Medikamenten wurde sie wieder aufgepeppelt.

Leiser Auftakt

Mit „Out of the Rain“ von Etta James legt Haigis leise los, während ihr Mitstreiter noch an seinen Keyboards hantiert. Schon beim dritten Song landet sie beim eingängigen „Kind der Sterne“ aus den 80ern. Nach und nach legt Haigis Kraft in ihre wunderschöne Stimme, mit Klaviertupfern und zweistimmigem Gesang wird aus dem Hit ein sanftes Bad in Wohlklang. Das Publikum im leider nur halbvollen Capitol dankt mit kräftigem Applaus.

Bei den fremdsprachigen Songs gibt sich Haigis auch politisch. Im Folksong „No Man’s Land“, den Tony Carey einst für sie und Eric Burdon schrieb, gehe es „um Menschen, die flüchten müssen“. Und mit Zuccheros „Un soffio caldo“ huldigt sie der Freiheit. Selbst als ihr eine Gitarrensaite reißt, lässt sich Anne Haigis, Profi durch und durch, nicht aus der Ruhe bringen.

Passend zum grauen Januarwetter prägen melancholische Balladen den Abend. Mit „Herz aus Glas“ etwa, das Trude Herr einst über Elton Johns „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ gedichtet hatte, gelingen Haigis die ergreifendsten Momente in dieser rund zweistündigen Show.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019