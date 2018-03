Erinnerung und Liebe

Anzeige

„Ich wurde Hinterbliebene.“ Mit diesem Satz ist der Grundton angeschlagen, der das Buch bestimmt: Die Ich-Erzählerin reist dreimal nach Italien. Während des ersten Besuchs in Olevano, zwei Monate nach der Beerdigung des Geliebten, findet sie überall Hinweise auf Tod und Sterben. Ein zweiter Aufenthalt in Chiavenna gilt hauptsächlich der Erinnerung an den Vater, der mit der Familie jedes Jahr nach Italien gereist ist und dort vor allem Spuren der Etrusker gesucht hat. Im Januar des nächsten Jahres reist die Ich-Erzählerin noch einmal nach Italien, nach Comacchio. Das Bewusstsein, den Geliebten für immer verloren zu haben, bestimmt ihr Lebensgefühl. Gelegentlich erfährt sie Trost in der genau gesehenen Landschaft, in ihren Verwerfungen, Aufbrüchen und Harmonien, in ihren Strukturen und im wechselnden Licht. Als Fotografin hat sie genaues Hinsehen gelernt. Von diesem Hinsehen lebt das Buch und vom gelungenen Versuch der Erzählerin, sich zu dem Gesehenen in Beziehung zu setzen.

Hain. Suhrkamp Verlag. 283 Seiten, 24 Euro.