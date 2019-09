Eröffnung verzögert sich

Der Semperbau am Zwinger in Dresden wird später als geplant wiedereröffnet. Das mehrere Jahre sanierte Domizil der weltberühmten Gemäldegalerie Alte Meister ist erst im Februar 2020 statt ab 7. Dezember zugänglich, wie die Staatlichen Kunstsammlungen am Mittwoch mitteilten. Dank zusätzlicher privater Gelder von rund 600 000 Euro könne nun auch eine hochmoderne Akzentbeleuchtung im ganzen Haus installiert werden, die Gemälde und Skulpturen ins beste Licht rückten. Zudem werden das weltweit einzigartige Dresdner Pastellkabinett mit Seidendamast ausgekleidet sowie auch die Treppenhäuser besser ausgestattet. Das sanierte Ausstellungsgebäude für die Schätze europäischer Kunst des 15. bis 18. Jahrhunderts war Anfang August an die Kunstsammlungen übergeben worden. Mit den dafür zur Verfügung stehenden 49,8 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt blieben bislang Wünsche offen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019