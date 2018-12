Erster Hit einer unvergessenen Sängerin

Über Nacht ist eine deutsche Schlagersängerin 1967 mit einem Lied bekanntgeworden, das heute einen Proteststurm in den sozialen Netzwerken auslösen würde. Und wahrscheinlich müsste der Texter des Titels mit einer Anzeige rechnen, weil das Antidiskriminierungsgesetz gegen ihn verwendet werden würde. Denn das Lied, nach dem wir suchen, handelt vom Angehörigen einer ethnischen Gruppe, der mit einem Wort bezeichnet wird, das heute als politisch unkorrekt gilt.

Der Verband, der die Interessen dieser Bevölkerungsgruppe vertritt, weist in seinen Verlautbarungen darauf hin, dass die fragliche Bezeichnung mit rassistischen Zuschreibungen verbunden ist. Sie werde außerdem noch immer in der Umgangssprache als Schimpfwort verwendet und sei daher abzulehnen.

Vor 51 Jahren herrschten noch andere Gepflogenheiten. Es ist nicht bekannt, dass es damals Proteste gegen das Lied gegeben hat, das sich unter die Top 20 der (west-)deutschen Hitparade platzierte. Für die zuvor unbekannte Interpretin markierte der Song den Durchbruch. Dank ihrer melancholischen Altstimme wurde die 1942 im Memelland (heute Litauen) geborene Sängerin rasch zum Star des deutschen Schlagers. Komponisten schrieben für sie Lieder voller Sehnsucht, Weltschmerz und Traurigkeit, die sie – oft mit Anklängen an slawische Folkore – hinreißend interpretierte.

Aber sehr schnell versuchte die Vokalistin, die heute noch von Fans als Kultfigur verehrt wird, aus diesem Klischee ausbrechen. Sie suchte und fand Kontakt zu Chansonsängern wie Gilbert Bécaud, Yves Montand und Salvatore Adamo.

Außerdem arbeitete sie mit dem brasilianischen Bossa-Nova-Pionier Antônio Carlos Jobim und mit Udo Jürgens zusammen. Allmählich entwickelte sie sich weg vom Schlager und hin zu poetischen, chansonartigern Liedern. Das mehrte noch ihren Erfolg: 1968/69 war sie Dauergast im (west)deutschen Fernsehen, wurde mit der „Goldenen Europa“ 1968 ausgezeichnet.

Doch am 31.Juli 1969 fand ihr Leben ein brutales, jähes Ende. Auf einer Fahrt in den Urlaub wurde ihr Mercedes auf einer Landstraße im schleswig-holsteinischen Tellingstedt von einem Lastwagen gerammt; sie starb noch an der Unfallstelle. Ihre Musik aber bleibt unvergessen. Wir wollen von unseren Quizfreunden wissen, wie das Lied mit dem heute anstößigen Titel hieß, das sie 1967 bekannt machte. gespi

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018