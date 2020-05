Erstes Konzert der Alten Feuerwache

Nach der langen Zwangspause bespielt die Alte Feuerwache am Donnerstag (4.6.) mit einem Live-Konzert wieder ihre Bühne. Der Perkussionist Joss Turnbull tritt um 20 Uhr vor „bis zu 99 Gästen“ auf, wie der Veranstaltungsort mitteilte. Um alle Vorschriften einhalten zu können, werde die Bühne zudem in der Mitte der Halle errichtet. Einzelkarten kosten 15 Euro, es werden aber auch Paarkarten für 25 Euro angeboten. Die Tickets können online erworben werden (www.altefeuerwache.com). In den Tagen darauf sind weitere Auftritte geplant, etwa Jan Zipperer, der einen DJ-Talk mit Sebastian von DeeBuzz/RUD7 moderiert. jeb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020