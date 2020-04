Bleiben Sie gesund!

Liebes Corona-Tagebuch,

Liebe Leserinnen und Leser,

#wirbleibenzuhause! So heißt die Kampagne der Bundesregierung, sie gilt, das wissen wir seit Angela Merkels Ansprache am Wochenende, auch für Ostern: „Wir werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor. Es ist zu früh, die strengen Regeln schon wieder zu lockern.“

Schon ist natürlich relativ. Deutschland ist nach Spanien und Italien leider das Land in Europa, in dem die Infektionszahlen am schnellsten steigen. Merkels „Bitten“ gingen daher dieses Mal noch weiter: „Auch Kurzreisen innerhalb Deutschlands, an die See oder in die Berge oder zu Verwandten, kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben.“ Halleluja, könnte man denken, endlich eine offizielle Genehmigung, sich feierliche Familienfeste zu ersparen. Man kann einfach zuhause bleiben, faulenzen, mit seiner Kleinfamilie oder einer Person spazieren gehen, die einem sicher nicht auf die Nerven geht.

Es ist auffällig, wie sehr diese Ausgangssperre uns genau das gibt, wovon viele manchmal, wenn der Alltag zu viel wurde, geträumt haben: Auszeit. Eben kein erweiterter Verwandtenkreis, den man an Feiertagen noch bespielen soll, kein Gang in die Ostermesse. Mit dem freundlich ausgesprochenen Verbot der Bundeskanzlerin wird jedoch das Gewohnte wieder zum Ersehnten. Wir halten es eben nicht aus, ohne das, was uns täglich nervt. Plötzlich merkt man, Routine ist wichtig: Unser täglich Alltag gib uns heute. Was raten Psychologen? Routine herstellen, Struktur schaffen. Ich bin schon auch etwas geschockt darüber, wie schwer es uns fällt, auf sich geworfen zu sein. Ich denke an meine Großmutter im Steinhaus im dalmatinischen Hinterland, sie lebte ihr ganzes letztes Lebensdrittel so wie wir jetzt.

Trotzdem versöhnt mich die Erkenntnis: Das, was viele im Alltag stört und nervt, was anstrengend ist und Kraft zehrt, macht das Leben zu dem Leben, das wir lieben. Und manchmal hassen. Leben eben. Etwas Widerstand braucht es schon. Jetzt ist dieser Widerstand ganz anderer Art, doch auch das kriegen wir hin. Nur vermissen werde ich das Leben so, wie es jetzt ist, sicher nicht.

Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.04.2020