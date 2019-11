„Es herrschte Chaos“

„Das war die erste Lesung, bei der ich nicht gelesen habe“, beendet Bernd Polster seinen – ja, was eigentlich? War es ein Vortrag, den der Autor eines Buches über Walter Gropius im Mannheimer Kunstverein am Mittwochabend gehalten hat? Eher war es eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Thesen und Behauptungen über den Begründer des Bauhauses, jener legendären Kunstschule, die zwar nur 14 Jahre existierte, Kunst, Architektur und Design aber weltweit und bis heute maßgeblich prägte. In diesem Jahr feiert sie ihr 100. Jubiläum.

Einer, der offenbar nicht mitfeiern möchte, ist Polster, Publizist und Künstler aus Bonn. Denn der hält Gropius für einen Hochstapler, der lieber Husar geworden wäre, einer, der vom Können anderer profitierte – und sie später im „Keller der Vergessenen“ einsperrte, so dass er den Ruhm für sich reklamieren konnte.

So steht es in Polsters neuer Biografie „Walter Gropius: Der Architekt seines Ruhms“. Und so wiederholt er es auch an diesem Abend im Kunstverein. Dass vieles am Bauhaus ein Mythos ist und Gropius bisweilen überhöht dargestellt wird, ist auch in der (seriösen) Bauhaus-Forschung längst bekannt.

Haltlose Thesen

Trotzdem sieht sich Polster als „Entdecker“, er spricht von derartigen „Ungereimtheiten“, dass es erstaunlich sei, „dass das noch niemandem aufgefallen“ ist. Schon als Schüler sei Gropius schlecht gewesen, mehrfach habe er die Schule gewechselt, sein Architekturstudium habe er abgebrochen. „Es gibt keine einzige Zeichnung, die man ihm zuordnen kann.“

Warum er dennoch 1919 Direktor des Bauhauses wurde? „Ich habe öfter mal Glücksfeen durch die Seiten fliegen lassen, ich kann mir das ohne sie nicht vorstellen“, sagt Polster. Gropius hatte für ihn also einfach – Glück. Es hat fast etwas Zwanghaftes, wie Polster – ohne roten Faden – Namen, Orte und Zahlen referiert, um damit seine These vom Hochstapler zu belegen.

Auch seine Schlussfolgerungen sind bisweilen aus dem Nichts gegriffen. Aus dem Umstand, dass die Studenten nur drei Semester am Bauhaus studiert hätten, leitet Polster ab: „Es herrschte Verwirrung, um nicht zu sagen Chaos.“ „Sie müssen mein Buch lesen“, sagt Polster, „ich kann es Ihnen nicht ersparen.“ Besser wäre es! sba

